Долар коливається, оскільки інвестори розмірковують над незалежністю ФРС напередодні виступу Пауелла

У четвер долар США коливався, оскільки інвестори хвилювалися щодо незалежності Федеральної резервної системи після чергової атаки президента Дональда Трампа напередодні виступу голови ФРС Джерома Пауелла, який може вплинути на перспективи процентних ставок.

Трамп закликав губернатора ФРС Лізу Кук піти у відставку на підставі звинувачень одного з його політичних союзників щодо іпотечних кредитів, які вона має в Мічигані та Джорджії, посилюючи свої зусилля з метою отримання впливу на центральний банк США.

Кук заявила, що «не має наміру піддаватися тиску і йти у відставку» зі своєї посади в центральному банку. Трамп також повідомив своїм помічникам, що розглядає можливість звільнення Кук, про що в середу повідомило видання Wall Street Journal.

«Це може викликати питання щодо наглядових і регуляторних функцій ФРС, але не має практично ніякого впливу на монетарну політику в найближчій перспективі», - зазначив Прашант Ньюнаха, старший стратег TD Securities з питань процентних ставок в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Це пояснює відносно стриману реакцію валютних ринків на цю новину, оскільки долар спочатку знизився, але в основному залишався стабільним протягом азіатської сесії.

Японська єна зберегла прибутки, отримані в попередніх сесіях, і майже не змінилася, склавши 147,41 за долар, тоді як євро залишався стабільним на рівні 1,1642 долара. Британський фунт стерлінгів коштував 1,34535 долара.

В результаті індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших валют, залишився стабільним на рівні 98,301.

Трамп неодноразово критикував Пауелла за надто повільне зниження ставок, що посилило занепокоєння інвесторів щодо незалежності центрального банку та його авторитету.

Інвестори очікують, що Трамп замінить Пауелла на більш помірковану кандидатуру, коли термін його повноважень закінчиться в травні. Раніше цього місяця Трамп заявив, що номінує голову Ради економічних радників Стівена Мірана на останні кілька місяців вакантної посади в ФРС після несподіваної відставки Адріани Куглер.

Крістіна Кліфтон, старший економіст Commonwealth Bank of Australia в Сіднеї, сказала, що якщо Кук піде у відставку, це створить для Трампа ще одну можливість призначити губернатора ФРС, який проголосує за зниження процентних ставок.

«Сприйняття політичного втручання у діяльність Федеральної резервної системи може підірвати її незалежність, призвести до стрімкого зростання кривої дохідності та погіршити статус долара США як безпечної валюти».

Цього тижня основна увага приділялася тому, чи буде Пауелл протистояти очікуванням ринку щодо зниження ставок на засіданні ФРС 16-17 вересня, коли він виступить у п'ятницю на зустрічі в Джексон-Холі після оприлюднення слабких даних про зайнятість за липень.

«Ринки твердо переконані, що останні дані про ринок праці вимагають певного коригування політики, і очікують, що голова ФРС Джером Пауелл зробить крок у цьому напрямку», - зазначив Ньюнаха з TD.

Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця на 82%, як показує інструмент CME FedWatch. Хоча ймовірність знизилася порівняно з минулим тижнем після того, як вища, ніж очікувалося, інфляція цін виробників пом'якшила очікування, інвестори все ще оцінюють пом'якшення на понад 50 базисних пунктів цього року.

Деякі аналітики застерігають, що ринки можуть бути розчаровані промовою Пауелла, відзначаючи, що вплив мит Трампа на інфляцію залишається невизначеним.

«Неясно, чи Пауелл надасть чіткі орієнтири», - сказав Бенуа Анн, керуючий директор групи інвестиційних рішень в MFS Investment Management. «Якщо ми не отримаємо сигналів про м'яку політику, ймовірність зниження ставки у вересні буде значно знижена».

Що стосується інших валют, то новозеландський долар зазнав різких нічних втрат, опустившись до 0,58205 долара після падіння на 1,2% до найнижчого рівня з квітня. Центральний банк Нової Зеландії в середу знизив процентні ставки, як і очікувалося, але залишив відкритою можливість подальшого пом'якшення політики, якщо це буде необхідно.

Австралійський долар подешевшав на 0,13% до 0,64245 долара, коливаючись поблизу двотижневого мінімуму.