- 20.08.25
- 19:34
BlackRock контролює 60% усіх біткоїнів в американських спотових ETF
17:59 20.08.2025 |
Американські спотові біткоїн-ETF зберігають понад 1,25 млн BTC станом на 17 серпня 2025 року. Це більш ніж 6% від усієї емісії першої криптовалюти. Про це повідомили аналітики CryptoQuant.
Експерти зазначили, що левову частку активів контролює фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock - 748 968 BTC, що становить 59,9% усіх біткоїнів у американських спотових ETF.
Разом із Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), який акумулював 199 798 BTC BTC, ці два фонди займають понад 75% усього ринку. За словами аналітиків, саме домінування цієї пари й підштовхнуло ринок до нового максимуму.
Крім того, в заяві йдеться, що фонд Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), який ще донедавна утримував понад 600 000 BTC, зараз зменшив свої резерви до приблизно 180 000 BTC. Його частка зменшилася через активні відтоки після конвертації в ETF-формат і підвищену конкуренцію з боку нових гравців, зазначили у CryptoQuant.
Зазначимо, 19 серпня 2025 року у секторі спотових біткоїн-ETF спостерігався відтік капіталу на суму $523,31 млн.
