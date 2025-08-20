Долар США стабільний до основних світових валют

Долар США стабільний до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.

Увагу трейдерів спрямовано на економічний симпозіум у Джексон-Хоулі (21-23 серпня), який щорічно організовує Федеральний резервний банк Канзас-Сіті. У заході традиційно беруть участь глави провідних світових ЦБ. Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл виступить у Джексон-Хоулі в п'ятницю.

Трейдери чекатимуть від Пауелла натяків на те, чи готовий американський ЦБ відновити зниження базової ставки у вересні, як цього чекає ринок, пише Trading Economics. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення на 25 б.п. на засіданні 16-17 вересня оцінюється ринком у 84,9%, за даними FedWatch.

"У Пауелла є достатньо підстав, щоб бути обережним щодо темпів зниження ставки", - зазначає валютний аналітик Commerzbank Антьє Префке, слова якої наводить The Wall Street Journal. Інфляція в США тримається вище за цільовий показник ФРС, а ринок праці демонструє сигнали уповільнення активності, але не спаду, і економічна динаміка в США залишається стійкою, каже вона.

О 21:00 EET у середу трейдери очікують публікації протоколу засідання ФРС від 29-30 липня, за підсумками якого було ухвалено рішення про збереження ставки на рівні 4,25-4,5% річних.

Пара євро/долар за даними на 14:50 к. ч. торгується на рівні $1,1644 порівняно з $1,1649 на закриття попередньої сесії. Інфляція в єврозоні в липні залишилася на рівні 2% у річному вираженні, що відповідає цільовому показнику Європейського центрального банку, повідомило в середу статистичне управління Євросоюзу.

У Великій Британії зростання споживчих цін минулого місяця прискорилося до 3,8% у річному вираженні з червневих 3,6%. Липневий показник інфляції став найвищим із січня 2024 року, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) Великої Британії. Аналітики в середньому очікували посилення інфляції до 3,7%, за даними Trading Economics.

Експерти Monex Europe вважають, однак, що збільшення темпів інфляції не утримає Банк Англії від подальшого зниження базової ставки пізніше цього року, з огляду на сигнали ослаблення британського ринку праці.

Курс фунта до долара під час торгів становить $1,3483 порівняно з $1,3490 напередодні.

Пара долар/єна торгується на рівні 147,56 єни проти 147,66 єни за підсумками попередньої сесії. Курс американської валюти до офшорного юаня опустився до 7,1817 юаня порівняно з 7,1883 юаня напередодні.

