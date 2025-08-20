Авторизация

Голова SEC засумнівався у визначенні більшості токенів як цінних паперів

 

Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Пол Аткінс виступив на заході Wyoming Blockchain Symposium 2025, який проходить 18-21 серпня 2025 року. Він прокоментував ініціативу Project Crypto і подальший підхід регулятора до нагляду за галуззю.

«Так, це однозначно новий день, особливо для цієї індустрії [криптоактивів]. [...] Знаєте, я поділяю ваш біль. Я знайомий з цими історіями про дебанкінг і регулювання методом примусу, яке тривало останні кілька років. Ми змінилися, Комісія змінилася, як і наш підхід. Ми більше не будемо "ховати голову в пісок"», - заявив Аткінс.

Голова SEC заявив, що Комісія змінила своє ставлення до інновацій. Тепер регулятор має намір підтримувати їх, зокрема через формування прозорих і зрозумілих нормативних рамок.

Аткінс згадав 1960-ті роки, коли на ринку нерухомості США стався бум. За його словами, SEC тоді співпрацювала з NYSE та іншими біржами для розв'язання проблеми обігу паперових сертифікатів, у результаті чого було створено Depository Trust & Clearing Corporation.

«Це те, що ми робимо зараз із Project Crypto. Ми співпрацюємо з третіми сторонами, а також нашими колегами з інших фінансових агентств. Ми також зустрічаємося з президентською групою щотижня. У нас є безліч перспективних ідей, і ми постараємося реалізувати їх у найкоротші терміни», - заявив Аткінс.

Нагадаємо, SEC представила ініціативу Project Crypto на початку серпня 2025 року. Це масштабний проєкт із модернізації нормативної бази для криптосфери.

Він охоплює формування правил для класифікації криптоактивів, а також їхнього розподілу в США, через торгівлю, аірдропи або первинну публічну пропозицію монет (ICO).

На запитання ведучої про те, як Аткінс ставиться до «тесту Хауї», який широко використовувався минулим керівництвом SEC як базис для твердження, що криптоактиви належать до цінних паперів, Аткінс відповів наступне:

«З точки зору Комісії, ми рухатимемося вперед виходячи з ідеї, що токен сам по собі не обов'язково є цінним папером. На мій погляд, таких активів дуже мало, але все залежить від того, який пакет навколо нього і як він продається».

Також Аткінс заявив, що хотів би повернути популярність первинних публічних пропозицій акцій (IPO). За його словами, на поточному етапі ця процедура в США пов'язана з низкою складнощів, включно з високими витратами та бюрократизмом. Серед іншого, він має намір змінити це.

Голова SEC засумнівався у визначенні більшості токенів як цінних паперів
За матеріалами: incrypted.com
 

