Ринки акцій Європи переважно знижуються

Європейські ринки акцій переважно знижуються на торгах у середу, інвестори оцінюють геополітичні новини та статдані.

Білий дім має намір провести зустріч президентів РФ, США та України Володимира Путіна, Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Будапешті, повідомляє Politico із посиланням на джерела.

За інформацією джерел видання, саме тристоронній саміт бачать у Білому домі "наступним кроком врегулювання конфлікту" після зустрічі Путіна і Трампа 15 серпня на Алясці.

Раніше Трамп називав іншу послідовність зустрічей президентів.

"Ми працюємо над організацією зустрічі Путіна із Зеленським. Якщо вона пройде успішно, то можна буде провести тристоронню зустріч і вже на ній вирішити питання (завершення української кризи - ІФ-У)", - сказав американський президент в інтерв'ю Fox News у вівторок.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:47 EET збільшився на 0,06% - до 558,14 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,12%. Німецький DAX втрачає 0,29%, французький CAC 40 - 0,04%, італійський FTSE MIB - 0,18%, іспанський IBEX 35 - 0,15%.

Споживчі ціни в єврозоні в липні збільшилися на 2% у річному вираженні, ідеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, що представило остаточні дані. Таким чином, інфляція залишилася на рівні попереднього місяця.

Результат збігся з попередньою оцінкою і консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.

Темп зростання економіки єврозони, ймовірно, сповільниться в третьому кварталі на тлі збереження невизначеності у сфері міжнародної торгівлі, вважає президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

"Укладені останнім часом торговельні угоди знизили, але не усунули глобальну невизначеність, яка, як і раніше, зберігається з огляду на непередбачуваність політичної обстановки", - сказала Лагард, виступаючи на заході Всесвітнього економічного форуму в Женеві в середу. Вона також відзначила відсутність ясності, зокрема, щодо секторальних тарифів.

Тим часом споживчі ціни у Великій Британії в липні зросли на 3,8% у річному вираженні, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) країни.

Аналітики в середньому прогнозували інфляцію на рівні 3,7%. У червні вона становила 3,6%.

Липневий показник інфляції став найвищим із січня 2024 року, зазначає ONS.

На тлі оптимізму щодо врегулювання російсько-українського конфлікту торгуються в мінусі акції учасників оборонної галузі, зокрема Rheinmetall (-1,2%), Rolls-Royce (-1,1%), Qinetiq (-1,6%), Renk (-3,8%), BAE Systems (-0,4%) і Thales (-0,7%).

Капіталізація представників напівпровідникового сектора STMicroelectronics і Infineon Technologies знижується на 0,2%, ASM International - на 0,1% після падіння котирувань паперів американських технологічних компаній напередодні.

Автовиробники також втрачають у ринковій вартості: Daimler Truck і Volkswagen AG - 0,4%, Porsche AG - 0,7%, Stellantis - 1%, BMW AG - 0,6%, Renault - 0,5%.

Ціна паперів Anglo American PLC знижується на 1,9% - сильніше за всіх у складі FTSE 100 - після новин про те, що вуглевидобувна Peabody Energy вийшла з угоди з купівлі активів Anglo у сфері виробництва коксівного вугілля за $3,8 млрд.

Тютюнові British American Tobacco і Imperial Brands нарощують капіталізацію на 1,2% і 1% відповідно.

У Франції дорожчають акції виробників товарів класу "люкс": L'Oreal - на 0,8%, Kering - на 0,7%, EssilorLuxottica і LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 0,6%.