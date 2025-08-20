Фінансові новини
- |
- 20.08.25
- |
- 17:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава Мінфіну США вважає, що стейблкойни підтримають попит на американський держборг - ЗМІ
13:18 20.08.2025 |
Криптовалютна індустрія найближчими роками буде одним із ключових покупців держоблігацій США, вважає міністр фінансів країни Скотт Бессент.
Зокрема, міністр очікує, що важливим джерелом попиту на американські держбонди будуть стейблкойни (загальна назва криптовалют, що забезпечені національними валютами і високоякісними цінними паперами на кшталт Treasuries). Такий сигнал він надіслав представникам американського фінсектору, пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.
За їхніми словами, Бессент спілкувався з провідними емітентами стейблкойнів, включно з Tether і Circle, і за підсумками цих дискусій Мінфін вирішив наростити випуск короткострокових паперів у найближчі квартали.
У липні президент США Дональд Трамп підписав закон GENIUS Act, що передбачає федеральне регулювання стейблкойнів. Відповідно до закону, ці криптовалюти мають бути забезпечені певним колом ультрабезпечних, ультраліквідних активів, включно з казначейськими паперами.
У Мінфіні назвали ухвалення GENIUS Act важливою подією, що сприятиме інноваціям у сфері стейблкойнів і зростанню попиту на його короткострокові зобов'язання.
Водночас плани випуску паперів, як і раніше, залежатимуть від безлічі чинників, включно з інформацією від інвесторів і дилерів, заявили в міністерстві.
За словами джерел FT, з приходом у січні Бессента, колишнього хедж-фондового керуючого, Мінфін став активніше спілкуватися з фінсектором. Крім того, представники міністерства стали більш занепокоєні попитом на американський держборг, кажуть джерела.
Багатьох інвесторів турбує погіршення державних фінансів США, зазначає газета. Незалежні аналітики прогнозують, що в найближче десятиліття відношення боргу до ВВП країни сягне рекордних висот на тлі активізації запозичень після ухвалення "великого, красивого" бюджетного законопроекту Трампа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада змінила бюджет-2025: заберуть 8 млрд грн у Києва, збільшать невійськові видатки
|ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні
|Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Долар США стабільний до основних світових валют
|Голова SEC засумнівався у визначенні більшості токенів як цінних паперів
|Ринки акцій Європи переважно знижуються
|Глава Мінфіну США вважає, що стейблкойни підтримають попит на американський держборг - ЗМІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4027 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.08.25
Бізнес
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів