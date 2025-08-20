Глава Мінфіну США вважає, що стейблкойни підтримають попит на американський держборг - ЗМІ

Криптовалютна індустрія найближчими роками буде одним із ключових покупців держоблігацій США, вважає міністр фінансів країни Скотт Бессент.

Зокрема, міністр очікує, що важливим джерелом попиту на американські держбонди будуть стейблкойни (загальна назва криптовалют, що забезпечені національними валютами і високоякісними цінними паперами на кшталт Treasuries). Такий сигнал він надіслав представникам американського фінсектору, пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми словами, Бессент спілкувався з провідними емітентами стейблкойнів, включно з Tether і Circle, і за підсумками цих дискусій Мінфін вирішив наростити випуск короткострокових паперів у найближчі квартали.

У липні президент США Дональд Трамп підписав закон GENIUS Act, що передбачає федеральне регулювання стейблкойнів. Відповідно до закону, ці криптовалюти мають бути забезпечені певним колом ультрабезпечних, ультраліквідних активів, включно з казначейськими паперами.

У Мінфіні назвали ухвалення GENIUS Act важливою подією, що сприятиме інноваціям у сфері стейблкойнів і зростанню попиту на його короткострокові зобов'язання.

Водночас плани випуску паперів, як і раніше, залежатимуть від безлічі чинників, включно з інформацією від інвесторів і дилерів, заявили в міністерстві.

За словами джерел FT, з приходом у січні Бессента, колишнього хедж-фондового керуючого, Мінфін став активніше спілкуватися з фінсектором. Крім того, представники міністерства стали більш занепокоєні попитом на американський держборг, кажуть джерела.

Багатьох інвесторів турбує погіршення державних фінансів США, зазначає газета. Незалежні аналітики прогнозують, що в найближче десятиліття відношення боргу до ВВП країни сягне рекордних висот на тлі активізації запозичень після ухвалення "великого, красивого" бюджетного законопроекту Трампа.