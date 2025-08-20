Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Мінфіну США вважає, що стейблкойни підтримають попит на американський держборг - ЗМІ

 

Криптовалютна індустрія найближчими роками буде одним із ключових покупців держоблігацій США, вважає міністр фінансів країни Скотт Бессент.

Зокрема, міністр очікує, що важливим джерелом попиту на американські держбонди будуть стейблкойни (загальна назва криптовалют, що забезпечені національними валютами і високоякісними цінними паперами на кшталт Treasuries). Такий сигнал він надіслав представникам американського фінсектору, пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми словами, Бессент спілкувався з провідними емітентами стейблкойнів, включно з Tether і Circle, і за підсумками цих дискусій Мінфін вирішив наростити випуск короткострокових паперів у найближчі квартали.

У липні президент США Дональд Трамп підписав закон GENIUS Act, що передбачає федеральне регулювання стейблкойнів. Відповідно до закону, ці криптовалюти мають бути забезпечені певним колом ультрабезпечних, ультраліквідних активів, включно з казначейськими паперами.

У Мінфіні назвали ухвалення GENIUS Act важливою подією, що сприятиме інноваціям у сфері стейблкойнів і зростанню попиту на його короткострокові зобов'язання.

Водночас плани випуску паперів, як і раніше, залежатимуть від безлічі чинників, включно з інформацією від інвесторів і дилерів, заявили в міністерстві.

За словами джерел FT, з приходом у січні Бессента, колишнього хедж-фондового керуючого, Мінфін став активніше спілкуватися з фінсектором. Крім того, представники міністерства стали більш занепокоєні попитом на американський держборг, кажуть джерела.

Багатьох інвесторів турбує погіршення державних фінансів США, зазначає газета. Незалежні аналітики прогнозують, що в найближче десятиліття відношення боргу до ВВП країни сягне рекордних висот на тлі активізації запозичень після ухвалення "великого, красивого" бюджетного законопроекту Трампа.

Глава Мінфіну США вважає, що стейблкойни підтримають попит на американський держборг - ЗМІ
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: bitcoin, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес