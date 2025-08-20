Фінансові новини

- 20.08.25

- 17:27


НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4027 грн/$1
12:35 20.08.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 20 серпня 2025 року.
|Показник
|19.08.2025
|20.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3464
|41.4027
|0.14
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 18 серпня - 41,3401 грн.
