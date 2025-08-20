Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вайомінг запустив перший у США державний стейблкоїн

 

Штат Вайомінг першим у США запустив власний державний стейблкоїн під назвою Frontier Stable Token (FRNT). Про це повідомляється у пресрелізі Комісії стейблтокенів Вайомінгу.

FRNT забезпечений доларами США та короткостроковими казначейськими облігаціями, що зберігаються в трасті. Водночас його вартість підкріплюється активами на 2% більшої суми, ніж випущено токенів, відповідно до законодавства Вайомінгу.

Найближчими днями FRNT стане доступним для покупки через зареєстровану у Вайомінгу криптобіржу Kraken на блокчейні Solana, а також через платформу Rain з інтеграцією Visa на мережі Avalanche.

Як вказує Bloomberg, Вайомінг може прокласти дорогу для інших штатів Америки. Зокрема, Небраска та Техас також розглядають можливість випуску власних стейблкоїнів.

Вайомінг запустив перший у США державний стейблкоїн
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: bitcoin, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,09 0,22 41,4000  0,09 0,22
EUR 48,3000  0,12 0,25 48,3300  0,11 0,23

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес