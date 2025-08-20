Фінансові новини
Вайомінг запустив перший у США державний стейблкоїн
09:57 20.08.2025 |
Штат Вайомінг першим у США запустив власний державний стейблкоїн під назвою Frontier Stable Token (FRNT). Про це повідомляється у пресрелізі Комісії стейблтокенів Вайомінгу.
FRNT забезпечений доларами США та короткостроковими казначейськими облігаціями, що зберігаються в трасті. Водночас його вартість підкріплюється активами на 2% більшої суми, ніж випущено токенів, відповідно до законодавства Вайомінгу.
Найближчими днями FRNT стане доступним для покупки через зареєстровану у Вайомінгу криптобіржу Kraken на блокчейні Solana, а також через платформу Rain з інтеграцією Visa на мережі Avalanche.
Як вказує Bloomberg, Вайомінг може прокласти дорогу для інших штатів Америки. Зокрема, Небраска та Техас також розглядають можливість випуску власних стейблкоїнів.
