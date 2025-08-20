Золото досягло майже 3-тижневого мінімуму на тлі зміцнення долара, у центрі уваги - симпозіум ФРС

Золото досягло майже 3-тижневого мінімуму в середу на тлі зміцнення долара, тоді як інвестори очікували на симпозіум Федеральної резервної системи в Джексон-Холі наприкінці цього тижня, щоб отримати підказки щодо подальшого курсу монетарної політики.

О 06:22 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 3318,07 доларів за унцію, після досягнення найнижчого рівня з 1 серпня.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 0,1% до 3360,70 доларів.

Зміцнення долара і поліпшення апетиту до ризику на тлі останніх геополітичних подій тиснуть на ціни на золото, а ринки очікують виступу голови ФРС Джерома Пауелла в Джексон-Хоул, сказав старший аналітик ринку OANDA Келвін Вонг.

Індекс долара США піднявся до найвищого рівня за більш ніж тиждень, що зробило золото менш доступним для покупців, які використовують інші валюти.

Пауелл виступить на симпозіумі Федерального резерву Канзас-Сіті в Джексон-Холі в п'ятницю, і інвестори чекають на будь-які підказки щодо траєкторії монетарної політики.

Протокол липневого засідання ФРС, який має бути опублікований сьогодні, як очікується, надасть додаткову інформацію про політику центрального банку.

Ф'ючерси на процентні ставки вказують на два зниження ставок на 25 базисних пунктів кожне цього року, причому перше зниження очікується у вересні.

Золото зазвичай демонструє хороші результати в умовах низьких процентних ставок і підвищеної невизначеності.

Тим часом президент США Дональд Трамп у вівторок виключив можливість введення наземних військ в Україну, але припустив, що повітряна підтримка може бути частиною угоди про припинення війни Росії в регіоні.

Президент України Володимир Зеленський назвав переговори в Білому домі «важливим кроком вперед» на шляху до припинення найкривавішого конфлікту в Європі за останні 80 років і організації тристоронньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і Трампом.

В інших регіонах спотове срібло подешевшало на 0,4% до 37,23 долара за унцію, платина подорожчала на 0,3% до 1310,06 долара, а паладій подешевшав на 1% до 1103,95 долара.