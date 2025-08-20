Азіатські акції постраждали від розпродажу технологічних компаній, Nikkei впав після слабких даних про торгівлю

Більшість азіатських акцій у середу рухалися в діапазоні від стабільного до низького, при цьому акції технологічних компаній зазнали різких втрат, як і їхні колеги з Волл-стріт, а японські ринки продовжили падіння з рекордних максимумів на тлі слабких даних про торгівлю.

Регіональні ринки отримали слабкі сигнали від негативної нічної сесії на Волл-стріт, оскільки оптимізм щодо мирної угоди між Росією та Україною вичерпався, а інвестори зафіксували нещодавні прибутки від акцій технологічних компаній.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,2% на азіатських торгах, а увага залишалася зосередженою на майбутній промові голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул.

Азіатські технологічні акції показали найгірші результати за день, а біржі Японії та Південної Кореї стали одними з найбільших падінь. Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали на 1,5% і 0,6% відповідно, а південнокорейський KOSPI знизився на 1,8% до мінімуму за півтора місяці.

Технологічний конгломерат SoftBank Group Corp. був серед найгірших за результатами на Nikkei, впавши на понад 8%, а виробник мікросхем пам'яті SK Hynix Inc впав на 3,8% і був серед найвагоміших на KOSPI.

Акції технологічних компаній впали, слідуючи за різким нічним падінням їхніх американських аналогів, які частково постраждали від фіксації прибутку після сильного зростання протягом серпня. Лідер у галузі штучного інтелекту Nvidia втратив 3,5% і очолив список збитків серед так званої групи «Великої сімки» Волл-стріт.

Технологічний сектор також був наляканий спекуляціями щодо придбання урядом США акцій виробників мікросхем, які отримали фінансування в рамках закону CHIPS Act.

Агентство Reuters повідомило, що Вашингтон розглядає можливість придбання акцій таких виробників мікросхем, як Samsung Electronics Co Ltd і TSMC, після того як на початку цього тижня було оголошено про плани придбання частки в капіталі виробника мікросхем Intel, який переживає скрутні часи.

Акції TSMC на Тайвані впали на 3,8%.

Невизначеність щодо процентних ставок у США також чинила тиск на акції технологічних компаній, враховуючи, що вони продемонстрували значне зростання на тлі зростаючої впевненості в тому, що ФРС знизить ставки у вересні. Однак останні економічні дані викликали певні сумніви щодо цього припущення.

Збитки на японських біржах, які впали ще нижче від недавніх рекордних максимумів, також стали наслідком значно гірших, ніж очікувалося, даних про торгівлю за липень.

Японія опинилася в несподіваному торговому дефіциті, оскільки експорт країни в липні скоротився більше, ніж очікувалося. Це сталося через те, що місцеві експортери стикалися з високими торговими митами США і ослабленням експортного попиту в Китаї.

Хоча в серпні США і знизили мита на японські товари до 15%, залишається невідомим, чи допоможе торговельна угода з Вашингтоном відновленню японського експорту.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли приблизно на 0,4% кожен, тоді як індекс Hang Seng у Гонконзі впав на 0,3% через збитки в технологічному секторі.

Китайські біржі виграли від переорієнтації інвесторів на нетехнологічні сектори, що також позитивно вплинуло на австралійські акції. Індекс ASX 200 зріс на 0,5% і наблизився до рекордного рівня.

У Гонконзі акції Xiaomi Corp впали на 0,3%, що менше, ніж у їхніх регіональних конкурентів, оскільки технологічний гігант продемонстрував чудові результати за другий квартал.

Baidu Inc і China Resources Power Holding впали на 1% кожна, а AIA Group втратила 0,8%, причому всі три компанії мають опублікувати свої фінансові результати найближчими днями.

Народний банк Китаю в середу залишив без змін базову ставку за кредитами, як і очікувалося, а Пекін, як видається, надасть більше фіскальних стимулів, послабивши монетарну політику.

Позитивні торговельні відносини між США і Китаєм також сприяли зростанню місцевих акцій, як і спекуляції щодо мирної угоди між Росією і Україною. Така угода може змусити США пом'якшити контроль за закупівлями російської нафти Китаєм та Індією.

Індійський індекс Nifty 50 незначно впав на відкритті, оскільки індекс втратив імпульс після різкого зростання на тлі перспективи укладення договору між Україною і Росією. Індія стикається з 50-відсотковими митами на експорт до США, оскільки Вашингтон засудив продовження Нью-Делі закуповувати російську нафту.

Аналітики попередили, що підвищення торгових мит США та можливі перебої в постачанні нафти можуть значно підірвати економічне зростання Індії, особливо з огляду на те, що переговори з США зайшли в глухий кут.

Індекс Straits Times Сінгапуру зріс на 0,3%.