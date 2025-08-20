Долар США зміцнюється напередодні зустрічі в Джексон-Хоул. Новозеландський долар падає через м'яку політику РБНЗ

У середу долар США зміцнився третій день поспіль, оскільки трейдери очікують на щорічний симпозіум Федеральної резервної системи в Джексон-Хоул, який відбудеться цього тижня, щоб отримати підказки щодо курсу монетарної політики.

Новозеландський долар впав після того, як Резервний банк заявив, що його правління також розглядало можливість зниження ставки на піввідсотка, вирішивши знизити базову ставку на чверть відсотка.

Курс новозеландського долара впав на 0,9% до 0,5841 долара, що є найнижчим показником з 14 квітня.

Індекс долара США, який вимірює вартість валюти відносно шести основних валют, зріс на 0,1% до 98,438, найвищого рівня з 12 серпня. За перші два дні цього тижня він зріс приблизно на 0,4%.

Основна увага ринку прикута до п'ятничної промови голови ФРС Джерома Пауелла, оскільки трейдери очікують на будь-яку реакцію на ринкові оцінки зниження ставки наступного місяця.

Зараз трейдери оцінюють ймовірність такого зниження в 84% і очікують зниження приблизно на 54 базисних пункти до кінця року.

«З огляду на відносно високу планку, яку повинен подолати Пауелл, на ринках існує певний ризик, що він схилиться до жорсткої позиції і інвестори втратять опору під ногами», - сказав Кайл Родда, аналітик Capital.com.

Трейдери, які 17 вересня збільшили бети на зниження ставок ФРС після несподівано слабкого звіту про зайнятість на початку цього місяця, отримали додатковий стимул після того, як дані про споживчі ціни показали обмежений тиск з боку мит.

Однак більш високі, ніж очікувалося, показники цін виробників минулого тижня ускладнили ситуацію з політикою.

Пауелл заявив, що він не хоче знижувати ставки через очікуваний тиск на ціни з боку мит цього літа.

Пізніше в середу ФРС опублікує протокол свого засідання 29 і 30 липня, на якому було прийнято рішення про збереження ставок, хоча вони можуть дати обмежене уявлення, оскільки засідання відбулося до оприлюднення слабких даних про зайнятість.

Долар подорожчав на 0,1% до 0,80885 швейцарського франка, хоча трохи знизився до 147,56 ієни.

Євро знизився на 0,2% до 1,1626 долара, а фунт стерлінгів подешевшав на 0,2% до 1,3463 долара.

Австралійський долар знизився на 0,3% до 0,6435 долара, що є найнижчим показником з 1 серпня.