Nasdaq впав через хвилювання через новини з Джексон-Холу, що вплинуло на акції технологічних компаній

Nasdaq і S&P 500 впали у вівторок під впливом акцій технологічних компаній, оскільки інвестори готуються до того, що голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл скаже про шлях процентних ставок на ключовій конференції цього тижня.

Nasdaq впав через втрати мегакапіталізованих компаній після зростання протягом більшої частини року. Nvidia впала на 3,5%, що є найбільшим падінням за майже чотири місяці.

Ключовою подією цього тижня є щорічний симпозіум ФРС у Джексон-Холі, штат Вайомінг, який відбудеться з 21 по 23 серпня, де коментарі Пауелла будуть ретельно аналізуватися на предмет будь-яких підказів щодо прогнозів центрального банку щодо економіки та монетарної політики.

«Схоже, що люди трохи хеджують перед Джексон-Холом, думаючи, що Пауелл може бути більш жорстким, ніж зараз оцінюють ринки», - сказав Джеймс Кокс, керуючий партнер Harris Financial Group.

Ф'ючерси на процентні ставки вказують на два зниження ставок цього року на 25 базисних пунктів кожне, причому перше очікується у вересні, згідно з даними, зібраними LSEG.

Деякі учасники ринку також висловили певну стурбованість щодо акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, після того, як генеральний директор OpenAI Сем Альтман в інтерв'ю «The Verge» наприкінці минулого тижня заявив, що вони перебувають у бульбашці.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 10,45 пункту, до рівня 44 922,27, S&P 500 втратив 37,78 пункту, або 0,59%, до 6411,37, а Nasdaq Composite втратив 314,82 пункту, або 1,46%, до 21 314,95.

Стів Соснік, головний стратег Interactive Brokers, зазначив, що деякі інвестори фіксують прибуток від акцій технологічних компаній і переходять в інші сектори. «(Цей крок) поширюється на ринок в цілому через вагу цих акцій в основних індексах», - додав він.

Проте шість секторів S&P 500 продемонстрували зростання. Лідером став сектор нерухомості, який зріс на 1,8% завдяки кращим, ніж очікувалося, даним про житловий ринок. З іншого боку, технологічні та комунікаційні послуги втратили відповідно 1,9% і 1,2%.

Опитування Reuters показало у вівторок, що S&P 500 закінчить 2025 рік трохи нижче поточного майже рекордного рівня, на позначці 6300 пунктів, що відображає стриманий оптимізм на тлі триваючих побоювань щодо економічного впливу глобальних мит президента Дональда Трампа та невизначеності щодо зниження ставок ФРС.

Індекс Dow, що включає акції провідних компаній, у вівторок ненадовго досяг рекордного рівня завдяки зростанню акцій Home Depot після того, як ритейлер залишив свої річні прогнози без змін.

Home Depot зріс на 3,17%, незважаючи на те, що не виправдав квартальних прогнозів, а акції конкурента, мережі магазинів для ремонту та облаштування житла Lowe's, також подорожчали на 2,18%.

Увага інвесторів зараз прикута до фінансових результатів Lowe's та великих роздрібних мереж Walmart і Target, які будуть опубліковані наприкінці цього тижня, оскільки інвестори очікують на більш детальну інформацію про стан американського споживчого ринку.

«Споживачі все ще не витрачають гроші на повну силу, вони трохи обережні», - сказав Пітер Карділло, головний економіст Spartan Capital Securities.

«Вони чекають, щоб побачити повні результати впливу мит на майбутні святкові продажі через кілька місяців».

Intel підскочив приблизно на 7% після того, як виробник мікросхем отримав 2 мільярди доларів капіталовкладень від японської SoftBank Group.

Palo Alto Networks піднявся на 3,06% після того, як компанія з кібербезпеки прогнозувала дохід і прибуток за 2026 фінансовий рік вище за очікування.

Medtronic втратила 3,13% після того, як компанія заявила, що додасть двох нових директорів до свого правління після того, як Elliott Investment Management придбала велику частку в виробнику медичного обладнання.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,06 до 1. На NYSE було 205 нових максимумів і 62 нових мінімуми.

S&P 500 зафіксував 13 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум, а Nasdaq Composite - 56 нових максимумів і 88 нових мінімумів.