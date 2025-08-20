Фінансові новини
Мінфін понизив ставку 1,5-річних ОВДП до 4,15% річних
Міністерство фінансів на первинних аукціонах у вівторок завдяки високому попиту з боку банків змогло понизити ставку дохідності за новим випуском 19-місячних доларових облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП): ставка відсікання та середньозважена становила 4,15%, тоді як на попередньому подібному аукціоні два тижні тому ставки складали відповідно 4,25% та 4,16% річних.
Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції $150 млн (тут і надалі за номіналом) попит сягнув $482,5 млн, доходність в конкурентних заявках коливалась в межах від 4% до 5% річних, задовільнили 34 заявки з 59.
Щодо гривневих облігацій, то пропозиції бенчмарк-ОВДП не було, а на інших аукціонах ставки розміщення залишилися незмінними: 16,35% за 14-міс. паперами, 17,1% - за 19-міс. та 17,8 - за 38 міс.
Порівняно з попередніми аукціонами загальний попит зменшився в 1,6 раза - до 1,8 млрд грн, і майже половина його була зосереджена на найкоротших облігаціях. У підсумку Мінфін задовільнив всі подані заявки та залучив 1,94 млрд грн порівняно з 8,18 млрд грн тиждень тому, коли 5,07 млрд грн становили бенчмарк-ОВДП.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|107*
|108
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000236624
|Дорозміщення
UA4000236228
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|19.08.2025
|19.08.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|20.08.2025
|20.08.2025
|Дата оплати відсотків
|15.10.2025
|10.09.2025
|Дата оплати відсотків
|15.04.2026
|11.03.2026
|Дата оплати відсотків
|14.10.2026
|09.09.2026
|Дата оплати відсотків
|10.03.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|85.50
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|17.10
|Термін обігу (днів)
|420
|567
|Дата погашення
|14.10.2026
|10.03.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|841 643 000
|682 417 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|841 643 000
|682 417 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|3 526 346 000
|6 873 333 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|22
|10
|Кількість задоволених заявок, шт.
|22
|10
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Надходження до бюджету
|888 704 100.54
|733 784 374.96
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|109
|110
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000236475
|Первинне
розміщення
UA4000236806
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|150 000
|Дата розміщення
|19.08.2025
|19.08.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|20.08.2025
|20.08.2025
|Дата оплати відсотків
|01.10.2025
|18.09.2025
|Дата оплати відсотків
|01.04.2026
|19.03.2026
|Дата оплати відсотків
|30.09.2026
|17.09.2026
|Дата оплати відсотків
|31.03.2027
|18.03.2027
|Дата оплати відсотків
|29.09.2027
|Дата оплати відсотків
|29.03.2028
|Дата оплати відсотків
|27.09.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|88.85
|20.75
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.77
|4.15
|Термін обігу (днів)
|1 134
|575
|Дата погашення
|27.09.2028
|18.03.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|297 902 000
|482 530 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|297 902 000
|150 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|4 976 789 000
|150 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|12
|59
|Кількість задоволених заявок, шт.
|12
|34
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.70
|4.00
|Встановлена дохідність, %
|17.80
|4.15
|Середньозважена дохідність, %
|17.79
|4.15
|Надходження до бюджету
|317 888 039.51
|152 630 091.80
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
