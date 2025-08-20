Мінфін понизив ставку 1,5-річних ОВДП до 4,15% річних

Міністерство фінансів на первинних аукціонах у вівторок завдяки високому попиту з боку банків змогло понизити ставку дохідності за новим випуском 19-місячних доларових облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП): ставка відсікання та середньозважена становила 4,15%, тоді як на попередньому подібному аукціоні два тижні тому ставки складали відповідно 4,25% та 4,16% річних.

Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції $150 млн (тут і надалі за номіналом) попит сягнув $482,5 млн, доходність в конкурентних заявках коливалась в межах від 4% до 5% річних, задовільнили 34 заявки з 59.

Щодо гривневих облігацій, то пропозиції бенчмарк-ОВДП не було, а на інших аукціонах ставки розміщення залишилися незмінними: 16,35% за 14-міс. паперами, 17,1% - за 19-міс. та 17,8 - за 38 міс.

Порівняно з попередніми аукціонами загальний попит зменшився в 1,6 раза - до 1,8 млрд грн, і майже половина його була зосереджена на найкоротших облігаціях. У підсумку Мінфін задовільнив всі подані заявки та залучив 1,94 млрд грн порівняно з 8,18 млрд грн тиждень тому, коли 5,07 млрд грн становили бенчмарк-ОВДП.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 107* 108 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000236624 Дорозміщення

UA4000236228 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 19.08.2025 19.08.2025 Дата оплати за придбані облігації 20.08.2025 20.08.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 10.09.2025 Дата оплати відсотків 15.04.2026 11.03.2026 Дата оплати відсотків 14.10.2026 09.09.2026 Дата оплати відсотків 10.03.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 Термін обігу (днів) 420 567 Дата погашення 14.10.2026 10.03.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 841 643 000 682 417 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 841 643 000 682 417 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3 526 346 000 6 873 333 000 Кількість поданих заявок, шт. 22 10 Кількість задоволених заявок, шт. 22 10 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 Надходження до бюджету 888 704 100.54 733 784 374.96 * - військові облігації Дані: Мінфін України Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 109 110 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000236475 Первинне

розміщення

UA4000236806

(Ном. в ін.вал. США) Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 150 000 Дата розміщення 19.08.2025 19.08.2025 Дата оплати за придбані облігації 20.08.2025 20.08.2025 Дата оплати відсотків 01.10.2025 18.09.2025 Дата оплати відсотків 01.04.2026 19.03.2026 Дата оплати відсотків 30.09.2026 17.09.2026 Дата оплати відсотків 31.03.2027 18.03.2027 Дата оплати відсотків 29.09.2027 Дата оплати відсотків 29.03.2028 Дата оплати відсотків 27.09.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 88.85 20.75 Номінальний рівень дохідності, % 17.77 4.15 Термін обігу (днів) 1 134 575 Дата погашення 27.09.2028 18.03.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 297 902 000 482 530 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 297 902 000 150 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 4 976 789 000 150 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 12 59 Кількість задоволених заявок, шт. 12 34 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 5.00 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 4.00 Встановлена дохідність, % 17.80 4.15 Середньозважена дохідність, % 17.79 4.15 Надходження до бюджету 317 888 039.51 152 630 091.80 * - військові облігації Дані: Мінфін України



