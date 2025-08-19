Авторизация

Долар США дешевшає до основних світових валют

15:39 19.08.2025 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.

Деякому ослабленню долара сприяє загальне збільшення апетиту до ризику на світових ринках, які сприйняли з обережним оптимізмом підсумки переговорів президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, а також з європейськими лідерами щодо врегулювання російсько-українського питання. Трамп висловив сподівання на організацію тристоронніх переговорів США, РФ і України, які, за його словами, нададуть змогу остаточно врегулювати ситуацію.

Ключовою подією цього тижня стане економічний симпозіум у Джексон-Хоулі, який щорічно організовує Федеральний резервний банк Канзас-Сіті. У заході традиційно беруть участь глави провідних світових ЦБ. Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл виступить у Джексон-Хоулі в п'ятницю.

Трейдери очікуватимуть від Пауелла натяків на те, чи готовий американський ЦБ відновити зниження базової ставки у вересні, як цього очікує ринок, пише Trading Economics. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення на 25 б.п. на засіданні 16-17 вересня оцінюється ринком у 83,1%, за даними FedWatch.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET у вівторок торгується на рівні $1,1684 порівняно з $1,1662 на закриття попередньої сесії.

Долар може подешевшати пізніше цього року, оскільки перспективи економіки США слабшають, і ринки дедалі більше очікують відновлення зниження ставки Федерезервом, зазначають аналітики Julius Baer. Ситуація в Штатах контрастує з єврозоною, де Європейський центральний банк практично завершив цикл пом'якшення грошово-кредитної політики, зазначає економіст банку Давид Александр Мейєр, слова якого наводить The Wall Street Journal. Згідно з прогнозом експерта, курс євро до долара може досягти $1,24 протягом наступних 12 місяців.

Вартість фунта до долара піднялася під час торгів до $1,3521 з $1,3504 напередодні. Трейдери чекають на дані про динаміку інфляції у Великій Британії за липень, які будуть опубліковані в середу. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків передбачає прискорення інфляції в країні до 3,7% у річному вираженні з червневих 3,6%.

Курс долара до єни опустився до 147,69 єни з 147,88 єни на закриття попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1831 юаня порівняно з 7,1877 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

