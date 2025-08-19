Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські фондові індекси зростають

13:15 19.08.2025 |

Фінанси

 


Європейські фондові індекси підвищуються у вівторок, інвестори сприйняли з обережним оптимізмом підсумки переговорів президента США Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським, а також із європейськими лідерами.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:35 EET піднявся на 0,54%, до 556,99 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,28%, німецький DAX - 0,38%, французький CAC 40 - 0,85%, італійський FTSE MIB - 0,74%, іспанський IBEX 35 - 0,5%.

Дешевшають акції європейських компаній, орієнтованих на оборонний сектор, зокрема німецьких Renk Group (-6,4%) і Rheinmetall (-3,3%), французької Thales (-2,9%), італійської Leonardo (-5,5%), британської BAE Systems (-2,7%), шведської Saab (-4,6%).

Увагу інвесторів цього тижня спрямовано на щорічний економічний симпозіум у Джексон-Хоулі, організований Федеральним резервним банком (ФРБ) Канзас-Сіті. У заході традиційно беруть участь глави провідних світових ЦБ.

До лідерів зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 у вівторок входять акції ритейлерів JD Sports Fashion (+5,1%) і Zalando (+3,6%), а також виробників товарів класу "люкс" Burberry Group (+3,1%) і Moncler (+3%).

Крім того, підвищуються котирування паперів автовиробників і компаній напівпровідникового сектора. Так, капіталізація BMW зросла на 1,2%, Mercedes-Benz - на 1,3%, Volkswagen - на 1,6%, Stellantis - на 1,7%, Renault - на 2,3%, Infineon Technologies - на 1,3%, ASML Holding - на 0,8%, STMicroelectronics - на 0,6%.

Ціна акцій BHP Group піднялася на 2%, незважаючи на те, що результати найбільшої у світі гірничодобувної групи за 2025 фінрік (завершився 30 червня) виявилися слабшими за прогнози ринку. Базовий прибуток BHP минулого року знизився до $10,16 млрд з $13,66 млрд роком раніше. Опитані Visible Alpha аналітики в середньому очікували цей показник на рівні $10,22 млрд. BHP також зменшила розмір фінальних дивідендів.

Папери Anglo American подорожчали під час торгів на 2,3%, Glencore - на 1,9%, Antofagasta - на 1,6%.

Ринкова вартість італійського Mediobanca збільшилася на 1,9%. Банк повідомив у вівторок, що отримав схвалення Європейського центрального банку на купівлю Banca Generali.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес