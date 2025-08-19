Європейські фондові індекси зростають





Європейські фондові індекси підвищуються у вівторок, інвестори сприйняли з обережним оптимізмом підсумки переговорів президента США Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським, а також із європейськими лідерами.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:35 EET піднявся на 0,54%, до 556,99 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,28%, німецький DAX - 0,38%, французький CAC 40 - 0,85%, італійський FTSE MIB - 0,74%, іспанський IBEX 35 - 0,5%.

Дешевшають акції європейських компаній, орієнтованих на оборонний сектор, зокрема німецьких Renk Group (-6,4%) і Rheinmetall (-3,3%), французької Thales (-2,9%), італійської Leonardo (-5,5%), британської BAE Systems (-2,7%), шведської Saab (-4,6%).

Увагу інвесторів цього тижня спрямовано на щорічний економічний симпозіум у Джексон-Хоулі, організований Федеральним резервним банком (ФРБ) Канзас-Сіті. У заході традиційно беруть участь глави провідних світових ЦБ.

До лідерів зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 у вівторок входять акції ритейлерів JD Sports Fashion (+5,1%) і Zalando (+3,6%), а також виробників товарів класу "люкс" Burberry Group (+3,1%) і Moncler (+3%).

Крім того, підвищуються котирування паперів автовиробників і компаній напівпровідникового сектора. Так, капіталізація BMW зросла на 1,2%, Mercedes-Benz - на 1,3%, Volkswagen - на 1,6%, Stellantis - на 1,7%, Renault - на 2,3%, Infineon Technologies - на 1,3%, ASML Holding - на 0,8%, STMicroelectronics - на 0,6%.

Ціна акцій BHP Group піднялася на 2%, незважаючи на те, що результати найбільшої у світі гірничодобувної групи за 2025 фінрік (завершився 30 червня) виявилися слабшими за прогнози ринку. Базовий прибуток BHP минулого року знизився до $10,16 млрд з $13,66 млрд роком раніше. Опитані Visible Alpha аналітики в середньому очікували цей показник на рівні $10,22 млрд. BHP також зменшила розмір фінальних дивідендів.

Папери Anglo American подорожчали під час торгів на 2,3%, Glencore - на 1,9%, Antofagasta - на 1,6%.

Ринкова вартість італійського Mediobanca збільшилася на 1,9%. Банк повідомив у вівторок, що отримав схвалення Європейського центрального банку на купівлю Banca Generali.