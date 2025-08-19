Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3464 грн/$1
12:36 19.08.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 19 серпня 2025 року.
|Показник
|18.08.2025
|18.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2712
|41.3464
|0.18
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 18 серпня - 41,3401 грн.
