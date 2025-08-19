НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3464 грн/$1

Разом із додатковими 27 к.с. потужності також суттєво зросте крутний момент двигуна - з 265 Н·м до 310 Н·м. Що це дасть на практиці? Для версій Pro та Pro S базова потужність у 201 к.с. дозволяє розганятися до 100 км/год приблизно за 7,5-7,9 секунди.