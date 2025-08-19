ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.08.25

Платоспроможні банки за перше півріччя 2025 року отримали 78 млрд грн чистого прибутку, що на 1,1% нижче показника за перше півріччя минулого року. У ІІ кварталі прибуток скоротився порівняно з попереднім кварталом на 2,1%.