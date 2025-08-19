Фінансові новини
- 19.08.25
- 10:40
- RSS
- мапа сайту
Золото стабілізується напередодні симпозіуму ФРС у Джексон-Хоул
08:47 19.08.2025 |
У вівторок золото залишалося стабільним, оскільки інвестори очікували на симпозіум Федеральної резервної системи у Джексон-Хоул, який відбудеться наприкінці цього тижня, щоб отримати підказки щодо можливого зниження ставок, а також зважували зусилля Вашингтона щодо припинення війни в Україні.
О 06:11 EET cпотове золото подорожчало на 0,2% до 3337,06 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 0,1% до 3380,70 доларів.
Заяви голови ФРС Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул, який триватиме з 21 по 23 серпня, можуть прояснити економічні перспективи та політику центрального банку.
«Золото все ще консолідується і чекає на новий каталізатор для зростання. Я думаю, що головна подія, на яку варто звернути увагу, - це Джексон-Хоул і те, чи висловить ФРС м'яку позицію», - сказав Кайл Родда, аналітик фінансових ринків Capital.com.
За даними CME FedWatch Tool, учасники ринку наразі вбачають 84% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС.
Золото зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок і підвищеної невизначеності.
Очікується, що протокол липневого засідання ФРС, який має бути опублікований у середу, надасть додаткові підказки щодо її політики.
У понеділок президент США Дональд Трамп повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Вашингтон допоможе гарантувати безпеку України в будь-якій потенційній угоді про припинення війни Росії в цій країні.
Трамп охарактеризував свою зустріч із Зеленським як «дуже хорошу» і в дописі в соціальних мережах повідомив, що зателефонував путіну і почав організовувати зустріч між путіним і Зеленським.
Трамп прийняв Зеленського та групу європейських союзників через кілька днів після зустрічі з Путіним на Алясці, яка закінчилася без укладення угоди.
UBS підвищив цільову ціну на золото на кінець березня 2026 року на 100 доларів до 3600 доларів через стійкі макроекономічні ризики в США, зниження використання долара та сильний інвестиційний попит.
В інших секторах спотове срібло подешевшало на 0,2% до 37,93 долара за унцію, платина подорожчала на 0,4% до 1328,20 долара, а паладій подешевшав на 0,9% до 1112,50 долара.
