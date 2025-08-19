Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото стабілізується напередодні симпозіуму ФРС у Джексон-Хоул

08:47 19.08.2025 |

Фінанси

 

У вівторок золото залишалося стабільним, оскільки інвестори очікували на симпозіум Федеральної резервної системи у Джексон-Хоул, який відбудеться наприкінці цього тижня, щоб отримати підказки щодо можливого зниження ставок, а також зважували зусилля Вашингтона щодо припинення війни в Україні.

О 06:11 EET cпотове золото подорожчало на 0,2% до 3337,06 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 0,1% до 3380,70 доларів.

Заяви голови ФРС Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул, який триватиме з 21 по 23 серпня, можуть прояснити економічні перспективи та політику центрального банку.

«Золото все ще консолідується і чекає на новий каталізатор для зростання. Я думаю, що головна подія, на яку варто звернути увагу, - це Джексон-Хоул і те, чи висловить ФРС м'яку позицію», - сказав Кайл Родда, аналітик фінансових ринків Capital.com.

За даними CME FedWatch Tool, учасники ринку наразі вбачають 84% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС.

Золото зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок і підвищеної невизначеності.

Очікується, що протокол липневого засідання ФРС, який має бути опублікований у середу, надасть додаткові підказки щодо її політики.

У понеділок президент США Дональд Трамп повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Вашингтон допоможе гарантувати безпеку України в будь-якій потенційній угоді про припинення війни Росії в цій країні.

Трамп охарактеризував свою зустріч із Зеленським як «дуже хорошу» і в дописі в соціальних мережах повідомив, що зателефонував путіну і почав організовувати зустріч між путіним і Зеленським.

Трамп прийняв Зеленського та групу європейських союзників через кілька днів після зустрічі з Путіним на Алясці, яка закінчилася без укладення угоди.

UBS підвищив цільову ціну на золото на кінець березня 2026 року на 100 доларів до 3600 доларів через стійкі макроекономічні ризики в США, зниження використання долара та сильний інвестиційний попит.

В інших секторах спотове срібло подешевшало на 0,2% до 37,93 долара за унцію, платина подорожчала на 0,4% до 1328,20 долара, а паладій подешевшав на 0,9% до 1112,50 долара.
За матеріалами: reuters.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес