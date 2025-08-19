Долар зміцнюється на тлі аналізу ринками результатів саміту в Україні

У вівторок долар США продемонстрував помірне зростання щодо основних валют, оскільки світові ринки оцінювали результати саміту в Білому домі з європейськими країнами, який може визначити наступний етап війни в Україні.

Індекс долара зріс на 0,1% до 98,192 після того, як президент США Дональд Трамп у понеділок повідомив президенту Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати допоможуть гарантувати безпеку України в будь-якій угоді про припинення війни з росією.

«Наразі ринки поводяться обережно», - сказала Тіна Тенг, незалежна аналітикиня ринку в Окленді, оскільки трейдери оцінювали можливі наслідки для світових енергетичних ринків.

«Долар США зміцнюється щодо інших валют, і на даний момент ринки все ще керуються схильністю до ризику», - додала вона, посилаючись на рекордно високі фондові індекси.

Цього тижня ринки також очікують на щорічний симпозіум Федеральної резервної системи в Джексон-Холі, щоб отримати будь-які підказки щодо ймовірного курсу процентних ставок. Голова ФРС Джером Пауелл виступить з доповіддю про економічні перспективи та політику центрального банку.

Багато інвесторів у північній півкулі перебувають у літній відпустці, а ринки залишаться без значних каталізаторів на тлі небагатого календаря публікацій даних у вівторок.

Євро залишався стабільним на рівні 1,1656 долара, знизившись на 0,04% в Азії, коливаючись навколо середини торгового діапазону, в якому він перебував протягом останніх двох тижнів.

«Долар є найбезпечнішим прихистком у разі зростання геополітичних ризиків», - зазначив Барт Вакабаяші, керівник токійського відділення State Street.

Він додав, що у разі укладення угоди щодо України, яка передбачатиме прийняття тягаря європейськими країнами, полегшення ситуації може призвести до відтоку капіталу з євро та британського фунта. «Можна припустити, що ці кошти перетечуть у долар, тож ми можемо спостерігати зміцнення долара».

Криптовалюти стали винятком із загального затишшя на ринках: біткойн впав на 1,3%, продемонструвавши третій день поспіль зниження після досягнення рекордного максимуму в четвер. Ефір впав на 2,9%, продовживши падіння другий день поспіль після того, як минулого тижня не зміг подолати аналогічний поріг.

По відношенню до єни долар ослаб на 0,1% до 147,770 єни і не виявляв ознак бажання вийти з торгового каналу, в якому він перебував весь місяць, після того як аукціон довгострокових японських державних облігацій отримав слабший попит, ніж у липні. Прибутковість 20-річних цінних паперів зросла на 1,5 базисних пункти до 2,59% після продажу боргу.

Японські фондові ринки втратили імпульс у вівторок, індекс Nikkei 225 відступив від рекордних максимумів, досягнутих раніше в ході торгової сесії, а індекс Topix утримав свої ранні прибутки.

Австралійський долар коштував 0,6489 долара, знизивши прибутки після того, як дані Westpac про споживчі настрої за серпень піднялися до 3,5-річного максимуму.

Гонконгський долар, який фактичний центральний банк міста дозволяє торгувати в вузькому діапазоні від 7,75 до 7,85 за долар США, був одним з найбільших рушіїв, торгуючись на 0,3% сильніше на рівні 7,7944 за долар США, оскільки міжбанківські ставки підскочили до тримісячного максимуму.

Ківі втратив раніше досягнуті прибутки і в останній раз торгувався без змін на рівні 0,59245 долара.

Фунт стерлінгів також втратив раніше досягнуті позиції, торгуючись в останній раз на рівні 1,3501 долара, повернувшись до нижньої межі діапазону, зафіксованого за останній тиждень.