Фінансові новини
- |
- 19.08.25
- |
- 10:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар зміцнюється на тлі аналізу ринками результатів саміту в Україні
08:35 19.08.2025 |
У вівторок долар США продемонстрував помірне зростання щодо основних валют, оскільки світові ринки оцінювали результати саміту в Білому домі з європейськими країнами, який може визначити наступний етап війни в Україні.
Індекс долара зріс на 0,1% до 98,192 після того, як президент США Дональд Трамп у понеділок повідомив президенту Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати допоможуть гарантувати безпеку України в будь-якій угоді про припинення війни з росією.
«Наразі ринки поводяться обережно», - сказала Тіна Тенг, незалежна аналітикиня ринку в Окленді, оскільки трейдери оцінювали можливі наслідки для світових енергетичних ринків.
«Долар США зміцнюється щодо інших валют, і на даний момент ринки все ще керуються схильністю до ризику», - додала вона, посилаючись на рекордно високі фондові індекси.
Цього тижня ринки також очікують на щорічний симпозіум Федеральної резервної системи в Джексон-Холі, щоб отримати будь-які підказки щодо ймовірного курсу процентних ставок. Голова ФРС Джером Пауелл виступить з доповіддю про економічні перспективи та політику центрального банку.
Багато інвесторів у північній півкулі перебувають у літній відпустці, а ринки залишаться без значних каталізаторів на тлі небагатого календаря публікацій даних у вівторок.
Євро залишався стабільним на рівні 1,1656 долара, знизившись на 0,04% в Азії, коливаючись навколо середини торгового діапазону, в якому він перебував протягом останніх двох тижнів.
«Долар є найбезпечнішим прихистком у разі зростання геополітичних ризиків», - зазначив Барт Вакабаяші, керівник токійського відділення State Street.
Він додав, що у разі укладення угоди щодо України, яка передбачатиме прийняття тягаря європейськими країнами, полегшення ситуації може призвести до відтоку капіталу з євро та британського фунта. «Можна припустити, що ці кошти перетечуть у долар, тож ми можемо спостерігати зміцнення долара».
Криптовалюти стали винятком із загального затишшя на ринках: біткойн впав на 1,3%, продемонструвавши третій день поспіль зниження після досягнення рекордного максимуму в четвер. Ефір впав на 2,9%, продовживши падіння другий день поспіль після того, як минулого тижня не зміг подолати аналогічний поріг.
По відношенню до єни долар ослаб на 0,1% до 147,770 єни і не виявляв ознак бажання вийти з торгового каналу, в якому він перебував весь місяць, після того як аукціон довгострокових японських державних облігацій отримав слабший попит, ніж у липні. Прибутковість 20-річних цінних паперів зросла на 1,5 базисних пункти до 2,59% після продажу боргу.
Японські фондові ринки втратили імпульс у вівторок, індекс Nikkei 225 відступив від рекордних максимумів, досягнутих раніше в ході торгової сесії, а індекс Topix утримав свої ранні прибутки.
Австралійський долар коштував 0,6489 долара, знизивши прибутки після того, як дані Westpac про споживчі настрої за серпень піднялися до 3,5-річного максимуму.
Гонконгський долар, який фактичний центральний банк міста дозволяє торгувати в вузькому діапазоні від 7,75 до 7,85 за долар США, був одним з найбільших рушіїв, торгуючись на 0,3% сильніше на рівні 7,7944 за долар США, оскільки міжбанківські ставки підскочили до тримісячного максимуму.
Ківі втратив раніше досягнуті прибутки і в останній раз торгувався без змін на рівні 0,59245 долара.
Фунт стерлінгів також втратив раніше досягнуті позиції, торгуючись в останній раз на рівні 1,3501 долара, повернувшись до нижньої межі діапазону, зафіксованого за останній тиждень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
|Зеленський заявив, що питання територій буде обговорювати з Путіним
|У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського
|Арешт акцій трьох заводів у справі Коломойського скасовано
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Україна шукає «фінансовий костиль» для запуску накопичувальних пенсій
|Золото стабілізується напередодні симпозіуму ФРС у Джексон-Хоул
|Долар зміцнюється на тлі аналізу ринками результатів саміту в Україні
|Азіатські акції вагаються в межах діапазону на тлі уваги до Росії та України та обережності ФРС
|Волл-стріт завершила день на стриманій ноті напередодні саміту в Джексон-Хоул та оприлюднення фінансових результатів роздрібних компаній
|Кредитування стало рушієм зростання активів банків другий квартал поспіль – Огляд банківського сектору
|Рожкова: Найкраще працювалося з Гонтаревою і Смолієм. У Пишного інша модель керівництва
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами