Азіатські акції вагаються в межах діапазону на тлі уваги до Росії та України та обережності ФРС

Більшість азіатських акцій у вівторок коливаються в діапазоні від стабільного до низького рівня, охолоджуючись після сильного зростання на попередній сесії, оскільки інвестори стали обережними щодо мирних переговорів між Росією та Україною та майбутніх сигналів від Федеральної резервної системи.

Регіональні ринки отримали посередні сигнали від переважно стабільної нічної сесії на Волл-стріт, а американські ринки також охолонули після сильних показників на початку серпня.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1% на азіатських торгах, а основна увага прикута до майбутнього симпозіуму в Джексон-Хоул, де цього тижня виступить голова ФРС Джером Пауелл.

Низка недавніх рекордних максимумів зробила азіатські ринки вразливими до фіксації прибутку, особливо на тлі підвищеної обережності.

Ринки також стежили за подальшим розвитком подій у спробах США посередничати укладенні мирного договору між Росією та Україною після того, як президент Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та групою європейських лідерів у Білому домі в понеділок.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite у вівторок залишилися без змін після стрибка до багаторічних максимумів у понеділок. Індекс Hang Seng у Гонконзі зріс на 0,2%.

Індійський індекс Nifty 50 дещо зріс після стрибка на 1% на попередній сесії.

Китайські та індійські акції піднялися в понеділок на тлі сподівань на швидке вирішення російсько-українського конфлікту, особливо після зустрічі Трампа з російським президентом Володимиром Путіним минулого тижня.

Однак у понеділок Трамп дав зрозуміти, що шлях до укладення мирної угоди буде довгим, що підірвало надії на швидке вирішення конфлікту.

Війна між Росією та Україною стала головним предметом суперечок для Китаю та Індії, враховуючи, що США погрожували ввести високі мита проти цих країн за закупівлю російської нафти.

Хоча Трамп не оголосив про введення додаткових мит проти Китаю, він підписав накази про введення мит до 50% на індійські товари з кінця серпня.

Китайські ринки також були стримані в очікуванні низки важливих фінансових результатів цього тижня.

Акції технологічного гіганта Xiaomi Corp впали на 1% на Гонконгській біржі, а пізніше сьогодні компанія має опублікувати фінансові результати за червень.

Очікується, що компанія отримала вигоду від державних субсидій на електроніку, а її прибутки також мають бути доповнені зростаючою присутністю Xiaomi на ринку електромобілів.



Окрім Xiaomi, гігант пошукових систем Baidu, страхова компанія AIA Group Ltd, виробник спортивного одягу Li Ning Co Ltd, China Resources Power Holding та гігант доставки їжі Meituan також мають опублікувати свої фінансові результати цього тижня.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX майже не змінилися у вівторок після стрімкого зростання до рекордних максимумів на попередній сесії.

Японські ринки були підбадьорені сильними даними про валовий внутрішній продукт за другий квартал, що допомогло вселити певну впевненість в азіатську економіку, яка бореться з стійкою інфляцією та економічними труднощами, спричиненими торговими тарифами Трампа.

Сильні дані про ВВП також підштовхнули бети на підвищення процентної ставки Банком Японії пізніше цього року.

Серед окремих акцій, SoftBank Group Corp. впала майже на 2% після оголошення про інвестиції в розмірі 2 млрд доларів у проблемного американського виробника мікросхем Intel Corporation. Цей крок зробить Softbank одним з найбільших акціонерів Intel і відбувається в той час, коли японський технологічний конгломерат активно інвестує в виробництво мікросхем і штучний інтелект.

Інші азіатські ринки рухалися в діапазоні від стабільного до низького. Австралійський ASX 200 впав на 0,6% після досягнення рекордних максимумів у понеділок. Приватне опитування показало, що настрої австралійських споживачів покращилися в серпні на тлі оптимізму щодо подальшого зниження процентних ставок Резервним банком.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,5% під тиском фіксації прибутку в основних технологічних акціях. Індекс Straits Times у Сінгапурі зріс на 0,3%, залишаючись близьким до рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня.