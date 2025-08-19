Волл-стріт завершила день на стриманій ноті напередодні саміту в Джексон-Хоул та оприлюднення фінансових результатів роздрібних компаній

Основні індекси Волл-стріт закрилися в понеділок практично без змін, після того як інвестори чекали на оприлюднення фінансових результатів провідних роздрібних компаній, щоб отримати більше інформації про стан економіки, а також на щорічний симпозіум Федеральної резервної системи в Джексон-Хоул.

Walmart, Home Depot і Target, серед інших, мають опублікувати свої результати цього тижня і, ймовірно, покажуть, як невизначеність у торгівлі та інфляційні очікування вплинули на американських споживачів.

Інвестори також уважно стежать за конференцією ФРС у Джексон-Холі, штат Вайомінг, яка відбудеться з 21 по 23 серпня, де, як очікується, виступить голова ФРС Джером Пауелл, який може надати більше ясності щодо економічних перспектив та політики центрального банку.

Переговори в Білому домі в понеділок між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським не мали значного впливу на ринок.

«Це спокійний день, інвестори готуються до майбутніх подій», - сказав Джед Еллербрук, портфельний менеджер Argent Capital. «Найважливішою подією є виступ Пауелла, оскільки ми очікуємо оновлених думок про те, як ФРС оцінює економічну ситуацію, в якій інфляція знаходиться на досить високому рівні, а безробіття, здається, має тенденцію до зростання».

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що, хоча роздрібні продажі зростали в цілому відповідно до очікувань, загальний настрій споживачів погіршився через побоювання щодо зростання інфляції. У понеділок індекс ринку житла Національної асоціації будівельників житла/Wells Fargo впав до найнижчого рівня з грудня 2022 року.

Основні індекси Волл-стріт зросли за останні два тижні, а індекс Dow, що включає акції провідних компаній, у п'ятницю досяг рекордного рівня протягом дня, чому сприяли очікування зниження процентних ставок і кращі, ніж очікувалося, результати фінансової звітності, незважаючи на невизначену торговельну ситуацію.

На геополітичному фронті, Трамп і Зеленський зустрілися, щоб обговорити майбутнє війни в Україні, через кілька днів після саміту Трампа з путіним, який не дав конкретних результатів. Трамп заявив, що зателефонує путіну і що можлива зустріч трьох лідерів.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 34,30 пункти, або 0,08%, до 44 911,82, S&P 500 втратив 0,65 пункту, або 0,01%, до 6 449,15, а Nasdaq Composite зріс на 6,80 пункту, або 0,03%, до 21 629,77.

Інвестори продовжують враховувати в цінах зниження ставки Федерального резерву на 25 базисних пунктів наступного місяця, хоча вони знизили свої очікування щодо чергового зниження ставки в цьому році, згідно з даними, зібраними LSEG.

Останні дані також свідчать про те, що, хоча американські мита ще не вплинули на споживчі ціни, слабкість ринку праці може спонукати центральний банк зайняти більш м'яку позицію.

Акції Intel впали на 3,66% після того, як Bloomberg повідомив, що адміністрація Трампа веде переговори про придбання 10% акцій виробника мікросхем.

Акції Dayforce підскочили на 26% після повідомлення про те, що приватна інвестиційна компанія Thoma Bravo веде переговори про придбання компанії, що розробляє програмне забезпечення для управління людськими ресурсами.

Акції компаній, що займаються сонячною енергетикою, включаючи SunRun і First Solar, подорожчали на 11,35% і 9,69% відповідно після того, як Міністерство фінансів США оприлюднило нові правила федеральних податкових субсидій для проектів у сфері сонячної та вітрової енергетики, які виявилися менш суворими, ніж побоювалися інвестори.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,16 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 185 нових максимумів і 36 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 зафіксував 9 нових 52-тижневих максимумів і 3 нових мінімуми, а індекс Nasdaq Composite - 80 нових максимумів і 69 нових мінімумів.

