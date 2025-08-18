Авторизация

Долар США помірно зміцнюється до євро, фунта та єни

15:51 18.08.2025

Фінанси

 

Долар США помірно зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,11%.

У центрі уваги ринків - зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, що відбудеться у Вашингтоні пізніше в понеділок. Очікується, що в переговорах також візьмуть участь європейські лідери.

Ключовою подією цього тижня стане щорічний економічний симпозіум у Джексон-Хоулі, організований Федеральним резервним банком (ФРБ) Канзас-Сіті. У заході традиційно беруть участь глави провідних світових ЦБ. Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл виступить у Джексон-Хоулі в п'ятницю.

Трейдери чекатимуть від Пауелла натяків на те, чи готовий американський ЦБ відновити зниження базової ставки у вересні, як цього чекає ринок, пише Trading Economics. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення на 25 б.п. на засіданні 16-17 вересня оцінюється ринком у 85%, за даними FedWatch.

Виступ у Джексон-Хоулі традиційно використовується головою ФРС для передачі ринку важливих сигналів. Минулого року Пауелл заявив, що час для коригування політики ЦБ настав, після чого у вересні Федрезерв опустив ставку вперше з березня 2020 року, зазначають аналітики Deutsche Bank.

Пара євро/долар за даними на 15:15 EET у понеділок торгується на рівні $1,1673 порівняно з $1,1705 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара опустився до $1,3538 проти $1,3555 за підсумками торгів у п'ятницю. Трейдери очікують даних про динаміку інфляції у Великій Британії за липень, які будуть опубліковані в середу. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків передбачає прискорення інфляції в країні до 3,7% у річному вираженні з червневих 3,6%.

На цьому тлі впевненість ринку в тому, що Банк Англії утримуватиме базову ставку на поточному рівні (4%) до кінця поточного року, зростає.

Судячи з ринку процентних свопів, шанси на ще одне зниження ставки (на 25 б.п.) британським ЦБ цього року оцінюються приблизно в 50% і нижче. Раніше цього місяця ринок був повністю впевнений у ще одному зменшенні ставки.

Вартість американської валюти до єни збільшилася до 147,61 єни з 147,17 єни на закриття попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1839 юаня порівняно з 7,1887 юаня в п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0067  0,08 0,20 41,5723  0,06 0,15
EUR 47,9730  0,06 0,13 48,6427  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

