Європейські ринки акцій помірно знижуються в понеділок

13:16 18.08.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи помірно знижуються в понеділок.

Інвестори продовжують стежити за новинами геополітики та очікують щорічного симпозіуму Федерального резервного банку (ФРБ) Канзасу, в якому візьмуть участь глави провідних центробанків світу.

У понеділок у Вашингтоні відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. До переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні також долучаться європейські лідери.

Війна в Україні може завершитися дуже швидко, якщо Зеленський відмовиться від вимог повернення Криму і вступу в НАТО, заявив Трамп. Раніше американський президент високо оцінив результати зустрічі минулої п'ятниці із президентом РФ Володимиром Путіним, зазначивши, що в переговорах було досягнуто "великого прогресу".

У четвер в американському Джексон-Хоулі розпочнеться щорічна конференція ФРБ Канзасу. На п'ятницю заплановано виступ глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла, від якого учасники ринку очікуватимуть сигналів щодо перспектив грошово-кредитної політики.

Очікування ринку щодо зниження ставки американським ЦБ дещо охололи з минулого тижня. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, шанси на її зниження на 25 базисних пунктів на засіданні у вересні тепер оцінюються в 84%. Минулої п'ятниці ймовірність ухвалення ФРС такого рішення оцінювалася майже в 93%, за даними FedWatch.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:30 к. ч. опустився на 0,13% - до 552,86 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 0,07%, німецький DAX - 0,27%, французький CAC 40 - 0,61%, італійський FTSE MIB - 0,08%, іспанський IBEX 35 - 0,33%.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції данського виробника вітрогенераторів Vestas Wind Systems, що дорожчають на 17%.

Папери інших компаній, що працюють з поновлюваними джерелами електроенергії (ВДЕ), також зростають у ціні після того, як адміністрація президента США опублікувала вигідніші, ніж очікувалося, роз'яснення критеріїв, які висувають до ВДЕ-проєктів, що зможуть претендувати на податкові пільги в США. EDP Renovaveis нарощує капіталізацію на 5,8%, Orsted - на 2,8%, Nordex - на 2,7%.

Ринкова вартість данської фармкомпанії Novo Nordisk збільшується на 5,3%. Управління з контролю якості продуктів харчування та лікарських препаратів (FDA) США схвалило застосування її препарату для схуднення Wegovy для лікування деяких захворювань печінки.

Помітно підвищуються в ціні акції Embracer Group (на 6,5%), Babcock International Group (на 4,5%), Zealand Pharma (на 4,3%), VZ Holding (на 4,2%), Saab (на 3,3%) і Rheinmetall (на 3,1%).

Тим часом найрізкіший спад у зведеному європейському індексі демонструють папери німецького Commerzbank (на 3,7%). Deutsche Bank погіршив рекомендацію для них до "тримати" з "купувати".

Капіталізація Alstom, TUI AG і Cranswick скорочується на 2,9%, Boliden - на 2,8%, Lanxess - на 2,7%, Erste Group Bank і AIB Group - на 2,6%.

Котирування акцій швейцарської U-Blox знижуються на 3,3% після новин про те, що інвесткомпанія Advent International зробила пропозицію про купівлю чіпмейкера за $1,3 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

