НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2712 грн/$1

Як доставити посилку з Дубая в Україну без проблем: розповідаємо, як працює міжнародна доставка, які документи потрібні, коли знадобиться розмитнення і як уникнути затримок і зайвих витрат. У статті - практичні поради, приклад розрахунку митних платежів.