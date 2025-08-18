Фінансові новини
- |
- 18.08.25
- |
- 22:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $600 мільйонів за тиждень
08:57 18.08.2025 |
Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 11 по 15 серпня зменшився до $607,7 мільйона, порівняно із $842,6 млн тижнем раніше.
При цьому минулого тижня Нацбанк майже не купував валюту на міжбанку, придбавши лише $0,06 млн, свідчать дані регулятора.
Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $22,23 млрд, а купив - всього $37,82 млн.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив - лише $0,13 млрд.
За матеріалами:
БізнесЦензор
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|Мінфін України будуватиме проєкт державного бюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Долар США помірно зміцнюється до євро, фунта та єни
|Європейські ринки акцій помірно знижуються в понеділок
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2712 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 18.08.25
|Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $600 мільйонів за тиждень
|Золото відскочило від двотижневого мінімуму; у центрі уваги зустріч Трампа і Зеленського
|Азіатські акції піднялися на тлі переговорів між США і Росією; Nikkei досяг рекордного рівня, Індія і Китай демонструють різке зростання
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами