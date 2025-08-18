Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $600 мільйонів за тиждень

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 11 по 15 серпня зменшився до $607,7 мільйона, порівняно із $842,6 млн тижнем раніше.

При цьому минулого тижня Нацбанк майже не купував валюту на міжбанку, придбавши лише $0,06 млн, свідчать дані регулятора.

Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $22,23 млрд, а купив - всього $37,82 млн.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив - лише $0,13 млрд.