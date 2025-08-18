Фінансові новини
- |
- 18.08.25
- |
- 22:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото відскочило від двотижневого мінімуму; у центрі уваги зустріч Трампа і Зеленського
08:16 18.08.2025 |
Золото подорожчало після досягнення двотижневого мінімуму, підтримане зниженням дохідності американських держоблігацій, оскільки інвестори очікують на зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами для обговорення мирної угоди з Росією.
О 05:53 EET спотове золото подорожчало на 0,5% до 3350,55 доларів за унцію після досягнення найнижчого рівня з 1 серпня.
Американські ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 0,4% до 3396,90 доларів.
«Золото почало день на спаді, але... змогло змінити курс, коли покупці підняли ціну до близько 3330 доларів як вигідну інвестицію. Дохідність американських казначейських облігацій втратила частину п'ятничних прибутків, що також полегшило життя ціні на золото», - сказав головний аналітик ринку KCM Trade Тім Уотер.
Європейські лідери мають намір приєднатися до Зеленського для обговорення з Трампом.
Згідно з мирними пропозиціями, які обговорювали Трамп і путін на саміті в Алясці, росія відмовиться від невеликих окупованих територій України, а Київ поступиться частиною своїх східних земель, які Москва не змогла захопити, повідомили джерела, обізнані з позицією Москви.
«Ми спостерігаємо обмежені рухи в обох напрямках напередодні того, що може стати жвавими зустрічами в Білому домі цього тижня, коли Зеленський повернеться до міста», - сказав Уотер.
Тим часом дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася з більш ніж двотижневого максимуму.
Інвестори також очікують на щорічний симпозіум Федеральної резервної системи в Джексон-Холі, штат Вайомінг.
Економісти, опитані Reuters, в основному очікують, що ФРС оголосить про зниження ставки у вересні, перше в цьому році, з можливим другим зниженням до кінця року.
Золото, яке не приносить доходу, але вважається безпечним активом у періоди невизначеності, як правило, добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.
В інших секторах спотове срібло подорожчало на 0,4% до 38,13 долара за унцію, платина подорожчала на 0,4% до 1341,35 долара, а паладій подорожчав на 0,6% до 1118,80 долара.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|Мінфін України будуватиме проєкт державного бюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Долар США помірно зміцнюється до євро, фунта та єни
|Європейські ринки акцій помірно знижуються в понеділок
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2712 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 18.08.25
|Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $600 мільйонів за тиждень
|Золото відскочило від двотижневого мінімуму; у центрі уваги зустріч Трампа і Зеленського
|Азіатські акції піднялися на тлі переговорів між США і Росією; Nikkei досяг рекордного рівня, Індія і Китай демонструють різке зростання
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами