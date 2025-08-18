Золото відскочило від двотижневого мінімуму; у центрі уваги зустріч Трампа і Зеленського

Золото подорожчало після досягнення двотижневого мінімуму, підтримане зниженням дохідності американських держоблігацій, оскільки інвестори очікують на зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами для обговорення мирної угоди з Росією.

О 05:53 EET спотове золото подорожчало на 0,5% до 3350,55 доларів за унцію після досягнення найнижчого рівня з 1 серпня.

Американські ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 0,4% до 3396,90 доларів.

«Золото почало день на спаді, але... змогло змінити курс, коли покупці підняли ціну до близько 3330 доларів як вигідну інвестицію. Дохідність американських казначейських облігацій втратила частину п'ятничних прибутків, що також полегшило життя ціні на золото», - сказав головний аналітик ринку KCM Trade Тім Уотер.

Європейські лідери мають намір приєднатися до Зеленського для обговорення з Трампом.

Згідно з мирними пропозиціями, які обговорювали Трамп і путін на саміті в Алясці, росія відмовиться від невеликих окупованих територій України, а Київ поступиться частиною своїх східних земель, які Москва не змогла захопити, повідомили джерела, обізнані з позицією Москви.

«Ми спостерігаємо обмежені рухи в обох напрямках напередодні того, що може стати жвавими зустрічами в Білому домі цього тижня, коли Зеленський повернеться до міста», - сказав Уотер.

Тим часом дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася з більш ніж двотижневого максимуму.

Інвестори також очікують на щорічний симпозіум Федеральної резервної системи в Джексон-Холі, штат Вайомінг.

Економісти, опитані Reuters, в основному очікують, що ФРС оголосить про зниження ставки у вересні, перше в цьому році, з можливим другим зниженням до кінця року.

Золото, яке не приносить доходу, але вважається безпечним активом у періоди невизначеності, як правило, добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.

В інших секторах спотове срібло подорожчало на 0,4% до 38,13 долара за унцію, платина подорожчала на 0,4% до 1341,35 долара, а паладій подорожчав на 0,6% до 1118,80 долара.