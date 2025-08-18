Азіатські акції піднялися на тлі переговорів між США і Росією; Nikkei досяг рекордного рівня, Індія і Китай демонструють різке зростання

Більшість азіатських акцій піднялися в понеділок, оскільки апетит до ризику був підтриманий деякими ознаками прогресу в діалозі між США і Росією щодо припинення вогню в Україні, а японські акції досягли рекордного рівня.

Китайський та індійський ринки продемонстрували найкращі результати на тлі сподівань, що швидке вирішення конфлікту між Росією та Україною допоможе зняти пильну увагу США до закупівель російської нафти Нью-Делі та Пекіном.

Зростання на азіатських ринках відбулося на тлі зростання ф'ючерсів на американські фондові індекси в регіональній торгівлі, при цьому ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,2%. Більшість регіональних ринків також зафіксували зростання порівняно з попереднім тижнем на тлі зростаючих бетів на те, що Федеральний резерв знизить процентні ставки у вересні.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite піднялися на 1,5% і 1,2% відповідно. SSEC досяг дев'ятирічного максимуму, а CSI300 - найвищого рівня з жовтня 2024 року.

Індекс Hang Seng Гонконгу відставав, піднявшись на 0,6% через падіння акцій компаній секторів нерухомості та технологій.

Індійський індекс Nifty 50 піднявся на 1,5% під час ранкових торгів, досягнувши тритижневого максимуму.

Китайський та індійський ринки отримали поштовх завдяки надіям, що США не перешкоджатимуть їхнім закупівлям російської нафти, особливо якщо між Москвою та Києвом буде укладено мирну угоду.

У п'ятницю Трамп зустрівся зі своїм російським колегою Володимиром Путіним і повідомив про позитивні, хоча й нечіткі результати зустрічі. Тепер Трамп готується до зустрічі з низкою європейських лідерів, а також з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок.

У неділю ввечері Трамп заявив, що Зеленський може покласти край війні, віддавши Крим Росії та відмовившись від прагнення України приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

Мирна угода має обмежити гнів Трампа щодо Індії та Китаю, які купують російську нафту, що, як він нещодавно заявив, фінансує війну Росії проти України.

Трамп оголосив про введення 50% мита на індійський експорт до США як покарання за купівлю російської нафти, яке має набути чинності в кінці серпня.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX залишилися лідерами зростання в Азії, піднявшись відповідно на 0,8% і 0,5% і досягнувши рекордних максимумів.

Японські ринки отримали поштовх головним чином завдяки тому, що уряд Японії спростував спекуляції про те, що США тиснуть на Банк Японії з метою підвищення процентних ставок. Це сталося після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Банк Японії «відстає від кривої» в своїй політиці і повинен підвищити процентні ставки.

Коментарі Бессента супроводжувалися опублікованими в п'ятницю даними про валовий внутрішній продукт за другий квартал, які показали, що японська економіка залишається сильною, незважаючи на зростаючі перешкоди у вигляді торгових мит та інфляції. Дані про ВВП також сприяли зростанню японських ринків у п'ятницю.

Японські акції також отримали підтримку від слабкості єни, що сприяло експортно-орієнтованим секторам.

Інші азіатські ринки були менш позитивними, перебуваючи під тиском фіксації прибутку та слабкості акцій технологічних компаній.

Південнокорейський KOSPI впав на 1,3% після тривалих вихідних, а місцеві технологічні акції наздогнали втрати своїх американських аналогів наприкінці минулого тижня.

Австралійський ASX 200 залишився без змін, зупинившись нижче рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня, через деякі втрати акцій важковаговиків гірничодобувної та енергетичної галузей.

Акції нафтових компаній по всій Азії впали, слідуючи за слабкістю цін на нафту, які постраждали від зростаючих ставок на мирну угоду між Росією та Україною.

Індекс Straits Times Сінгапуру впав на 0,6% після досягнення рекордних максимумів минулого тижня.