Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар готується до напруженого тижня геополітики та виступів ФРС

07:49 18.08.2025 |

Фінанси

 

У понеділок долар вагається напередодні важливої зустрічі президента США Дональда Трампа та його українського колеги Володимира Зеленського, а інвестори також очікують на симпозіум ФРС у Джексон-Холі, щоб отримати більше підказок щодо політики.

На початку азіатської сесії валютні коливання були в основному помірними, хоча долар стабілізувався після падіння минулого тижня, оскільки трейдери ще більше скоротили ставки на значне зниження ставок ФРС наступного місяця.

Курс євро майже не змінився і склав 1,1705 долара, а фунт стерлінгів піднявся на 0,07% до 1,3557 долара.

Щодо кошика валют, долар дещо зріс до 97,85 після падіння на 0,4% минулого тижня.

Зараз ринки оцінюють ймовірність того, що наступного місяця ФРС знизить ставки на чверть процентного пункту у 84%, що нижче за 98% минулого тижня, після того як низка даних, включаючи стрибок оптових цін у США минулого місяця та значне зростання роздрібних продажів у липні, погіршили перспективи надмірного зниження на 50 базисних пунктів.

«Хоча дані не вказують на одне й те саме, економіка США, здається, в третьому кварталі перебуває в нормальному стані», - сказав Білл Адамс, головний економіст Comerica Bank.

«ФРС, ймовірно, знизить процентні ставки до кінця року, або у вересні, коли ринки зараз оцінюють зниження, або через кілька місяців, коли Comerica прогнозує зниження».

Головною подією для інвесторів у понеділок є зустріч Трампа і Зеленського, до якої приєднаються деякі європейські лідери, оскільки Вашингтон тисне на Україну, щоб вона прийняла швидку мирну угоду, яка покладе край найкривавішій війні в Європі за останні 80 років.

Трамп тисне на Зеленського, щоб той уклав угоду після того, як він зустрівся з путіним на Алясці і виявився більш схильним до Москви в питанні пошуку мирної угоди, а не спочатку перемир'я.

Також ключовим для ринків цього тижня буде симпозіум Федерального резерву Канзас-Сіті 21-23 серпня в Джексон-Хоул, де голова ФРС Джером Пауелл виступить з доповіддю про економічні перспективи та політику центрального банку.

«Я думаю, що (Пауелл) також говоритиме про поточну економічну ситуацію в США, і це буде більш актуально для політики, що буде цікавіше для ринків», - сказав Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної та стійкої економіки в Commonwealth Bank of Australia.

«З огляду на те, що ринок дуже високо оцінює ймовірність зниження ставок у вересні, я думаю, що ризик полягає в тому, що Пауелл буде жорстким або буде сприйнятий як жорсткий, якщо він висловить збалансовану думку про економіку США».

Що стосується інших валют, долар подорожчав на 0,11% щодо єни до 147,34 після падіння приблизно на 0,4% минулого тижня.

У п'ятницю уряд Японії проігнорував рідкісні та відверті коментарі міністра фінансів США Скотта Бессента, який заявив, що Банк Японії «відстає від кривої» в своїй політиці, що, як видається, мало на меті тиск на центральний банк країни з метою підвищення процентних ставок.

Австралійський долар подорожчав на 0,1% до 0,65145 долара, а новозеландський долар зріс на 0,15% до 0,5934 долара після падіння на 0,5% минулого тижня.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3401
  0,1099
 0,27
EUR
 1
 48,3059
  0,1346
 0,28

Курс обміну валют на 15.08.25, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на 15.08.25, 15:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,15 0,36 41,2800  0,15 0,36
EUR 48,2500  0,07 0,14 48,2850  0,07 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес