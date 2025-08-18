Долар готується до напруженого тижня геополітики та виступів ФРС

У понеділок долар вагається напередодні важливої зустрічі президента США Дональда Трампа та його українського колеги Володимира Зеленського, а інвестори також очікують на симпозіум ФРС у Джексон-Холі, щоб отримати більше підказок щодо політики.

На початку азіатської сесії валютні коливання були в основному помірними, хоча долар стабілізувався після падіння минулого тижня, оскільки трейдери ще більше скоротили ставки на значне зниження ставок ФРС наступного місяця.

Курс євро майже не змінився і склав 1,1705 долара, а фунт стерлінгів піднявся на 0,07% до 1,3557 долара.

Щодо кошика валют, долар дещо зріс до 97,85 після падіння на 0,4% минулого тижня.

Зараз ринки оцінюють ймовірність того, що наступного місяця ФРС знизить ставки на чверть процентного пункту у 84%, що нижче за 98% минулого тижня, після того як низка даних, включаючи стрибок оптових цін у США минулого місяця та значне зростання роздрібних продажів у липні, погіршили перспективи надмірного зниження на 50 базисних пунктів.

«Хоча дані не вказують на одне й те саме, економіка США, здається, в третьому кварталі перебуває в нормальному стані», - сказав Білл Адамс, головний економіст Comerica Bank.

«ФРС, ймовірно, знизить процентні ставки до кінця року, або у вересні, коли ринки зараз оцінюють зниження, або через кілька місяців, коли Comerica прогнозує зниження».

Головною подією для інвесторів у понеділок є зустріч Трампа і Зеленського, до якої приєднаються деякі європейські лідери, оскільки Вашингтон тисне на Україну, щоб вона прийняла швидку мирну угоду, яка покладе край найкривавішій війні в Європі за останні 80 років.

Трамп тисне на Зеленського, щоб той уклав угоду після того, як він зустрівся з путіним на Алясці і виявився більш схильним до Москви в питанні пошуку мирної угоди, а не спочатку перемир'я.

Також ключовим для ринків цього тижня буде симпозіум Федерального резерву Канзас-Сіті 21-23 серпня в Джексон-Хоул, де голова ФРС Джером Пауелл виступить з доповіддю про економічні перспективи та політику центрального банку.

«Я думаю, що (Пауелл) також говоритиме про поточну економічну ситуацію в США, і це буде більш актуально для політики, що буде цікавіше для ринків», - сказав Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної та стійкої економіки в Commonwealth Bank of Australia.

«З огляду на те, що ринок дуже високо оцінює ймовірність зниження ставок у вересні, я думаю, що ризик полягає в тому, що Пауелл буде жорстким або буде сприйнятий як жорсткий, якщо він висловить збалансовану думку про економіку США».

Що стосується інших валют, долар подорожчав на 0,11% щодо єни до 147,34 після падіння приблизно на 0,4% минулого тижня.

У п'ятницю уряд Японії проігнорував рідкісні та відверті коментарі міністра фінансів США Скотта Бессента, який заявив, що Банк Японії «відстає від кривої» в своїй політиці, що, як видається, мало на меті тиск на центральний банк країни з метою підвищення процентних ставок.

Австралійський долар подорожчав на 0,1% до 0,65145 долара, а новозеландський долар зріс на 0,15% до 0,5934 долара після падіння на 0,5% минулого тижня.