Долар США залишається в мінусі до євро, фунта та єни

Курс долара США залишається в мінусі в парах з євро, фунтом стерлінгів та єною вдень у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,35%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,28%.

Як засвідчили дані міністерства праці, що вийшли в четвер, ціни виробників у США (індекс PPI) в липні зросли на 0,9% у щомісячному вираженні, максимально з червня 2022 року. У річному порівнянні PPI підскочив на 3,3%, максимально з лютого. Аналітики в середньому очікували підйому на 0,2% м/м і на 2,5% р/р, за даними Trading Economics.

Котирування ф'ючерсів на рівень ставки вказують на те, що ринок, як і раніше, оцінює ймовірність зниження ставки Федрезерву на 25 базисних пунктів на засіданні у вересні майже в 93%, за даними FedWatch.

Євро за даними на 14:58 EET коштує $1,1687 порівняно з $1,1649 на закриття торгів у четвер.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3559 проти $1,3530 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо японської валюти знизився до 147 ієн з 147,77 єни наприкінці попередніх торгів.

Підтримку єні надають очікування підвищення відсоткової ставки Банком Японії, що зміцнилися після виходу сильних даних щодо японського ВВП. Економіка Японії в другому кварталі 2025 року збільшилася на 0,3% кв./кв., тоді як аналітики прогнозували підйом на 0,1%. У перерахунку на річні темпи зростання становило 1%.

У парі з офшорним юанем долар торгується по 7,1848 юаня проти 7,1803 юаня на закриття попередньої сесії.

Темп зростання промислового виробництва в Китаї в липні сповільнився до мінімальних з листопада минулого року 5,7% р/р і виявився слабшим за прогноз 5,9%. Роздрібний продаж збільшився на 3,7% у річному вираженні, тоді як експерти прогнозували підвищення на 4,6%. Водночас рівень безробіття в країні піднявся до чотиримісячного максимуму, становивши 5,2%.

