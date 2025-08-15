Європейські акції підвищуються на корпоративній звітності

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно зростають у п'ятницю завдяки сильному сезону корпоративної звітності, винятком виступає британський FTSE 100.

Учасники ринку загалом проігнорували опубліковані напередодні дані, що вказали на прискорення зростання цін виробників у США. Як повідомлялося, індекс PPI в липні зріс на 0,9% у щомісячному вираженні, максимальними темпами з червня 2022 року, суттєво перевищивши прогноз опитаних Trading Economics аналітиків (+0,2%).

Проте очікування щодо перспектив зниження ставки ФРС у вересні ослабли лише незначно. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, шанси на її зниження на 25 б.п. на майбутньому засіданні ринок оцінює у 92,6%, за даними FedWatch. Раніше вони були близькі до 100%.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:59 к. ч. піднявся на 0,22% - до 555,08 пункту.

Німецький індикатор DAX додає 0,3%, французький CAC 40 - 0,68%, італійський FTSE MIB - 1,11%, іспанський IBEX 35 - 0,32%. Британський FTSE 100 втрачає 0,11%.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції данського виробника високовольтних кабелів NKT, що дорожчають на 7,9%. Компанія збільшила виручку на 13% в органічному вираженні в другому кварталі, до 723 млн євро.

Ціна паперів німецької хімкомпанії Lanxess збільшується на 4,1%, хоча компанія скоротила виручку в минулому кварталі на 13%, до 1,47 млрд євро, і збільшила чистий збиток майже втричі, до 45 млн євро.

Капіталізація данської фармкомпанії Zealand Pharma підвищується на 5,4%, італійського виробника спортивних автомобілів Ferrari - на 3,6%.

Тим часом найрізкіший спад у зведеному європейському індексі демонструють папери Pandora A/S, що падають на 13%. Данська ювелірна компанія підвищила виручку на 8% у квітні-червні, проте показник виявився гіршим за прогнози ринку.

Акції нідерландського виробника обладнання для випуску мікрочіпів ASML дешевшають на 1,8% через те, що американський конкурент Applied Materials дав слабкий прогноз на поточний фінквартал.

У Франкфурті лідером зростання є акції Brenntag, що дорожчають на 2,2%, тоді як ціна паперів Rheinmetall падає на 4,1%. У Парижі в плюсі торгуються папери всіх компаній, що входять до розрахунку основного індексу, крім Thales, SAFRAN, Publicis, Orange і Danone.