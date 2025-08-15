Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські акції підвищуються на корпоративній звітності

13:47 15.08.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно зростають у п'ятницю завдяки сильному сезону корпоративної звітності, винятком виступає британський FTSE 100.

Учасники ринку загалом проігнорували опубліковані напередодні дані, що вказали на прискорення зростання цін виробників у США. Як повідомлялося, індекс PPI в липні зріс на 0,9% у щомісячному вираженні, максимальними темпами з червня 2022 року, суттєво перевищивши прогноз опитаних Trading Economics аналітиків (+0,2%).

Проте очікування щодо перспектив зниження ставки ФРС у вересні ослабли лише незначно. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, шанси на її зниження на 25 б.п. на майбутньому засіданні ринок оцінює у 92,6%, за даними FedWatch. Раніше вони були близькі до 100%.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:59 к. ч. піднявся на 0,22% - до 555,08 пункту.

Німецький індикатор DAX додає 0,3%, французький CAC 40 - 0,68%, італійський FTSE MIB - 1,11%, іспанський IBEX 35 - 0,32%. Британський FTSE 100 втрачає 0,11%.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції данського виробника високовольтних кабелів NKT, що дорожчають на 7,9%. Компанія збільшила виручку на 13% в органічному вираженні в другому кварталі, до 723 млн євро.

Ціна паперів німецької хімкомпанії Lanxess збільшується на 4,1%, хоча компанія скоротила виручку в минулому кварталі на 13%, до 1,47 млрд євро, і збільшила чистий збиток майже втричі, до 45 млн євро.

Капіталізація данської фармкомпанії Zealand Pharma підвищується на 5,4%, італійського виробника спортивних автомобілів Ferrari - на 3,6%.

Тим часом найрізкіший спад у зведеному європейському індексі демонструють папери Pandora A/S, що падають на 13%. Данська ювелірна компанія підвищила виручку на 8% у квітні-червні, проте показник виявився гіршим за прогнози ринку.

Акції нідерландського виробника обладнання для випуску мікрочіпів ASML дешевшають на 1,8% через те, що американський конкурент Applied Materials дав слабкий прогноз на поточний фінквартал.

У Франкфурті лідером зростання є акції Brenntag, що дорожчають на 2,2%, тоді як ціна паперів Rheinmetall падає на 4,1%. У Парижі в плюсі торгуються папери всіх компаній, що входять до розрахунку основного індексу, крім Thales, SAFRAN, Publicis, Orange і Danone.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,00 0,00 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,3300  0,01 0,02 48,3700  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес