Долар стабілізується, оскільки гарячі дані про оптову інфляцію стримують ажіотаж навколо зниження ставок

У п'ятницю долар утримав прибутки попередньої сесії після того, як дані про інфляцію, які виявилися вищими за очікувані, спонукали трейдерів зменшити бети на зниження ставок Федеральною резервною системою США.

Євро і фунт стерлінгів стабілізувалися щодо долара після падіння в четвер на 0,5% і 0,3% відповідно, тоді як японська єна подорожчала на 0,3% до 147,395 після опублікування даних про ВВП за другий квартал, які виявилися кращими за очікування.

Протягом ночі ринки мали справу з даними про ціни виробників у США, які в липні продемонстрували найшвидше зростання за три роки на тлі стрімкого зростання вартості товарів і послуг, що вказує на загальне посилення інфляційного тиску, яке, на думку аналітиків, може поставити ФРС перед дилемою.

Гарячі показники інфляції цін виробників послідували за втішними результатами споживчої інфляції на початку тижня, які посилили очікування щодо пом'якшення політики в найбільшій економіці світу і сприяли зростанню ризикових активів по всьому світу.

Шанси на зниження ставки на 25 базисних пунктів центральним банком США дещо знизилися після оприлюднення даних про ціни виробників, згідно з FedWatch Tool від CME.

Поєднання сприятливих даних і коментарів міністра фінансів США також дало підстави для припущення про можливість надзвичайного зниження ставки на 50 базисних пунктів у вересні, але ці очікування повністю зникли після оприлюднення даних у четвер.

Дані про інфляцію в США «виправдовують зміну короткострокових ставок і зміцнення долара... але зниження на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС у вересні залишається базовим варіантом», - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень Pepperstone.

Дохідність 2-річних казначейських облігацій США на початку азіатських торгів залишалася стабільною на рівні 3,7262% після зростання на 5 базисних пунктів у четвер. На дальньому кінці кривої дохідність 10-річних казначейських облігацій США становила 4,2849% після аналогічного зростання протягом ночі.

«Поєднання підвищеної інфляції та слабкого зростання зайнятості є головоломкою для ФРС», - зазначив Джозеф Карпузо, керівник відділу міжнародної економіки в Commonwealth Bank of Australia, у повідомленні для клієнтів.

Карпузо очікує, що голова ФРС Джером Пауелл розгляне цю дилему у своїй промові наступного тижня на щорічній конференції центральних банків ФРС у Канзас-Сіті в Джексон-Холі.

Ця заява буде зроблена на тлі даних, що свідчать про певний вплив мит на інфляцію в США в той час, коли ринок праці також сповільнюється.

«Ми всі чекаємо на щось, що вплине на волатильність», - сказав Алекс Хілл, керуючий директор Electus Financial Ltd в Окленді.

Хілл очікує «повільного погіршення даних по США», посилаючись на ослаблення основних тенденцій на ринку праці та прискорення інфляції. За його словами, ключовим фактором, на який слід звернути увагу щодо долара, буде те, як ринок облігацій сприйме збільшення обсягів випуску державних боргових зобов'язань у вересні та жовтні.

У найближчій перспективі увага також буде прикута до саміту між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером путіним, який запланований на п'ятницю в Алясці.

Трамп заявив у четвер, що, на його думку, путін готовий припинити війну в Україні, але для досягнення миру, ймовірно, знадобиться принаймні друга зустріч за участю українського лідера.

Біткойн та ефір трохи подорожчали після падіння приблизно на 4% у четвер. Біткойн у четвер досяг рекордного рівня на тлі зміни очікувань щодо зниження ставок ФРС.