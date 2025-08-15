Фінансові новини
Волл-стріт завершила день без змін, але S&P досяг нового максимуму на закритті, оскільки бети на зниження процентних ставок вагаються
08:04 15.08.2025
Основні індекси Волл-стріт у четвер були неоднорідними. S&P 500 трохи піднявся до максимуму на закритті, тоді як Dow Jones і Nasdaq залишилися без змін після того, як звіт про ціни виробників, який виявився вищим за очікуваний, послабив очікування щодо можливого зниження процентних ставок.
Звіт Міністерства праці показав, що в липні ціни виробників зросли найбільше за останні три роки через різке підвищення вартості товарів і послуг, що свідчить про неминуче загальне зростання інфляції.
За даними LSEG, трейдери знизили свої очікування щодо зниження ставок ФРС до кінця року до 56,7 базисних пунктів, порівняно з приблизно 63 базисними пунктами до опублікування звіту.
Однак вони все ще повністю враховують зниження на чверть процентного пункту у вересні.
«Це означає, що ФРС запропонує зниження на 25 (базових пунктів) у вересні. Але це буде жорстке зниження. Ще занадто рано, щоб ФРС хотіла скерувати ринок до тривалого циклу пом'якшення», - сказав Тьєррі Візман, глобальний стратег з валютних курсів і ставок у Macquarie Group.
«Наступним важливим фактором буде індекс цін на споживчі товари, який буде опублікований наприкінці цього місяця. Якщо з'являться сигнали про загальну інфляцію в секторі послуг, ринок відреагує на це негативно».
Окремий звіт, опублікований у четвер, показав, що кількість американців, які подали нові заявки на отримання допомоги по безробіттю, минулого тижня зменшилася.
Індекс Dow Jones Industrial Average закрився нижче на 11,01 пункту, або 0,02%, на рівні 44 911,26, S&P 500 піднявся на 1,96 пункту, або 0,03%, до 6 468,54 - нового рекордного рівня закриття, а Nasdaq Composite втратив 2,47 пункту, або 0,01%, до 21 710,67.
У четвер сім з 11 секторів S&P 500 продемонстрували зниження.
Останні дані, що відображають слабкість ринку праці та помірне зростання споживчих цін, посилили очікування, що центральний банк потенційно знизить процентні ставки наступного місяця.
Однак звіт у четвер посилив побоювання, що американські мита на імпорт можуть почати впливати на ціни в найближчі місяці і загальмувати зростання американських акцій, яке допомогло індексу S&P 500 і технологічному Nasdaq досягти рекордних максимумів за останні дві сесії.
«Американські акції дорогі», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research.
Індекс S&P 500 торгується з коефіцієнтом ціна/прибуток 23 на основі прогнозних оцінок, або з премією майже 40% до свого 20-річного середнього значення, сказав він.
Звіт про індекс цін виробників, який виявився вищим за очікуваний, змусив інвесторів гадати, чи знизить ФРС ставки, чи ні, додав він.
Президент ФРБ Сент-Луїса Альберто Мусалем, член Федерального комітету з відкритих ринків, заявив, що зниження ставки на піввідсотка на засіданні ФРС у вересні не є виправданим. Це сталося на наступний день після того, як міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що це можливо.
Intel Corp піднялася на 7,4%, оскільки Bloomberg News повідомила, що адміністрація Трампа веде переговори з Intel про можливе придбання урядом США частки в цьому виробнику мікросхем, про що інформаційне агентство повідомило в четвер, посилаючись на джерела, обізнані з планами.
Акції Cisco Systems подешевшали на 1,6% після того, як прогноз виробника мережевого обладнання, який в цілому відповідав очікуванням, не зміг зацікавити інвесторів.
Акції Deere & Co подешевшали на 6,8% після того, як виробник сільськогосподарської техніки повідомив про зниження квартального прибутку і погіршив прогноз річного прибутку, а акції Tapestry подешевшали на 15,7% після того, як виробник сумок Coach прогнозував річний прибуток нижче очікувань.
Обидві компанії попередили про вплив мит на їхній бізнес.
У геополітиці увага буде зосереджена на майбутній зустрічі президента Дональда Трампа з президентом росії путіним.
На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,29 до 1.
На Nasdaq кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,14 до 1.
S&P 500 зафіксував 15 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 78 нових максимумів і 78 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 16,3 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,3 млрд акцій за попередні 20 сесій.
