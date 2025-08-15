Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Волл-стріт завершила день без змін, але S&P досяг нового максимуму на закритті, оскільки бети на зниження процентних ставок вагаються

08:04 15.08.2025

Фінанси

 

Основні індекси Волл-стріт у четвер були неоднорідними. S&P 500 трохи піднявся до максимуму на закритті, тоді як Dow Jones і Nasdaq залишилися без змін після того, як звіт про ціни виробників, який виявився вищим за очікуваний, послабив очікування щодо можливого зниження процентних ставок.

Звіт Міністерства праці показав, що в липні ціни виробників зросли найбільше за останні три роки через різке підвищення вартості товарів і послуг, що свідчить про неминуче загальне зростання інфляції.

За даними LSEG, трейдери знизили свої очікування щодо зниження ставок ФРС до кінця року до 56,7 базисних пунктів, порівняно з приблизно 63 базисними пунктами до опублікування звіту.

Однак вони все ще повністю враховують зниження на чверть процентного пункту у вересні.

«Це означає, що ФРС запропонує зниження на 25 (базових пунктів) у вересні. Але це буде жорстке зниження. Ще занадто рано, щоб ФРС хотіла скерувати ринок до тривалого циклу пом'якшення», - сказав Тьєррі Візман, глобальний стратег з валютних курсів і ставок у Macquarie Group.

«Наступним важливим фактором буде індекс цін на споживчі товари, який буде опублікований наприкінці цього місяця. Якщо з'являться сигнали про загальну інфляцію в секторі послуг, ринок відреагує на це негативно».

Окремий звіт, опублікований у четвер, показав, що кількість американців, які подали нові заявки на отримання допомоги по безробіттю, минулого тижня зменшилася.

Індекс Dow Jones Industrial Average закрився нижче на 11,01 пункту, або 0,02%, на рівні 44 911,26, S&P 500 піднявся на 1,96 пункту, або 0,03%, до 6 468,54 - нового рекордного рівня закриття, а Nasdaq Composite втратив 2,47 пункту, або 0,01%, до 21 710,67.

У четвер сім з 11 секторів S&P 500 продемонстрували зниження.

Останні дані, що відображають слабкість ринку праці та помірне зростання споживчих цін, посилили очікування, що центральний банк потенційно знизить процентні ставки наступного місяця.

Однак звіт у четвер посилив побоювання, що американські мита на імпорт можуть почати впливати на ціни в найближчі місяці і загальмувати зростання американських акцій, яке допомогло індексу S&P 500 і технологічному Nasdaq досягти рекордних максимумів за останні дві сесії.

«Американські акції дорогі», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research.

Індекс S&P 500 торгується з коефіцієнтом ціна/прибуток 23 на основі прогнозних оцінок, або з премією майже 40% до свого 20-річного середнього значення, сказав він.

Звіт про індекс цін виробників, який виявився вищим за очікуваний, змусив інвесторів гадати, чи знизить ФРС ставки, чи ні, додав він.

Президент ФРБ Сент-Луїса Альберто Мусалем, член Федерального комітету з відкритих ринків, заявив, що зниження ставки на піввідсотка на засіданні ФРС у вересні не є виправданим. Це сталося на наступний день після того, як міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що це можливо.

Intel Corp піднялася на 7,4%, оскільки Bloomberg News повідомила, що адміністрація Трампа веде переговори з Intel про можливе придбання урядом США частки в цьому виробнику мікросхем, про що інформаційне агентство повідомило в четвер, посилаючись на джерела, обізнані з планами.

Акції Cisco Systems подешевшали на 1,6% після того, як прогноз виробника мережевого обладнання, який в цілому відповідав очікуванням, не зміг зацікавити інвесторів.

Акції Deere & Co подешевшали на 6,8% після того, як виробник сільськогосподарської техніки повідомив про зниження квартального прибутку і погіршив прогноз річного прибутку, а акції Tapestry подешевшали на 15,7% після того, як виробник сумок Coach прогнозував річний прибуток нижче очікувань.

Обидві компанії попередили про вплив мит на їхній бізнес.

У геополітиці увага буде зосереджена на майбутній зустрічі президента Дональда Трампа з президентом росії путіним.

На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,29 до 1.

На Nasdaq кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,14 до 1.

S&P 500 зафіксував 15 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 78 нових максимумів і 78 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 16,3 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,3 млрд акцій за попередні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на вчора, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1293  0,01 0,03 41,6567  0,02 0,04
EUR 48,1290  0,11 0,24 48,8097  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,11 0,26 41,4300  0,11 0,26
EUR 48,3200  0,27 0,56 48,3500  0,27 0,56

