Долар зміцнюється до євро, стабільний до фунта, знижується проти єни

Курс долара США стабільний у парі з фунтом стерлінгів, зміцнюється проти євро та дешевшає щодо єни вдень у четвер.

Учасники ринку вивчають статдані та оцінюють перспективи пом'якшення грошово-кредитної політики центробанку США.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,04%.

Дані, що вийшли раніше цього тижня, показали, що споживчі ціни в США в липні збільшилися на 2,7% у річному вираженні, як і в червні. Ознаки стабілізації темпу зростання цін зміцнили інвесторів у думці, що Федеральна резервна система (ФРС) піде на зниження процентної ставки у вересні. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ринок тепер оцінює ймовірність такого кроку майже в 100%.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в інтерв'ю Fox Business, що ФРС слід розглянути зниження ставки на 50 б.п. на черговому засіданні.

Пізніше в четвер буде опубліковано дані щодо динаміки цін виробників у США (індекс PPI) за липень, а також тижневий звіт за заявками на допомогу з безробіття в Штатах.

Економіка Великої Британії у другому кварталі зросла на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями, за попередніми даними Національного статистичного управління (ONS). Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували підйому на 0,1%. Зростання ВВП у річному порівнянні становило 1,2%.

Попередня оцінка зростання ВВП єврозони була залишена без змін. Економіка єврозони у квітні-червні збільшилася на 0,1% порівняно з першим кварталом і на 1,4% порівняно з другим кварталом минулого року, говориться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив переглянуті дані.

Євро за даними на 15:01 EET коштує $1,1690, що на 0,14% нижче рівня закриття торгів у середу.

Фунт стерлінгів торгується по $1,3576 проти $1,3575 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо японської валюти знижується на 0,6% - до 146,51 єни.