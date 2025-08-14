Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google закрив Play Store для криптосервісів без міжнародних ліцензій

14:48 14.08.2025 |

Фінанси, Новини IT

 

Компанія Google оновила правила для розміщення криптовалютних застосунків у Play Store, заборонивши публікацію кастодіальних гаманців і криптобірж без офіційних ліцензій у ключових юрисдикціях. Вимоги опубліковані в офіційній документації для розробників Google Play.

Для США розробник повинен бути зареєстрований у Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами Мінфіну (FinCEN) США як оператор грошових послуг і мати ліцензію штату або бути банківською установою.

Для ЄС - обов'язкова авторизація як постачальника послуг у сфері криптоактивів (CASP) у межах регламенту MiCA.

Якщо застосунок таргетує країни, що входять до спеціального списку Google, потрібно дотримуватися місцевих ліцензійних вимог. Наприклад:

* Велика Британія - реєстрація в Управлінні з фінансового регулювання та нагляду;

* Канада - реєстрація у Центрі аналізу фінансових операцій та звітів Канади;

* Японія - офіційна реєстрація в Агентстві фінансових послуг;

* Південна Корея - звіт постачальника послуг у сфері віртуальних активів (VASP) у Корейській фінансовій розвідувальній службі;

* ОАЕ - ліцензія від Управління з регулювання фінансових послуг, Управління з регулювання віртуальних активів або Управління з регулювання фінансових послуг Дубая;

* Бахрейн - дозвіл від Центробанку;

* Швейцарія - ліцензія Органу нагляду за фінансовими ринками;

* Гонконг - ліцензії типу 1 та 7 від Комісії з цінних паперів та фʼючерсів;

* Таїланд - ліцензія від Комісія з цінних паперів та бірж;

* Південна Африка - реєстрація в Органі з регулювання поведінки у фінансовому секторі;

* Інші країни - подібні регуляторні вимоги.

Деякі країни отримали перехідний період: у Франції діють тимчасові правила до 30 червня 2026 року, у Німеччині - до 30 грудня 2025 року, після чого прийматимуться лише MiCA-ліцензії.

Якщо цільовий регіон не входить до переліку, розробник може продовжити публікацію застосунків, але повинен виконувати місцеві законодавчі вимоги та на запит Google надавати підтвердження відповідності.

Нові правила стосуються лише кастодіальних гаманців і криптобірж. Некостодіальні гаманці не підпадають під ці обмеження.

Google також пообіцяв оновити довідковий центр, «щоб уникнути плутанини» щодо нових вимог.

Google закрив Play Store для криптосервісів без міжнародних ліцензій
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1293  0,01 0,03 41,6567  0,02 0,04
EUR 48,1290  0,11 0,24 48,8097  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,11 0,26 41,4300  0,11 0,26
EUR 48,3200  0,27 0,56 48,3500  0,27 0,56

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес