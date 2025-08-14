Google закрив Play Store для криптосервісів без міжнародних ліцензій

Компанія Google оновила правила для розміщення криптовалютних застосунків у Play Store, заборонивши публікацію кастодіальних гаманців і криптобірж без офіційних ліцензій у ключових юрисдикціях. Вимоги опубліковані в офіційній документації для розробників Google Play.

Для США розробник повинен бути зареєстрований у Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами Мінфіну (FinCEN) США як оператор грошових послуг і мати ліцензію штату або бути банківською установою.

Для ЄС - обов'язкова авторизація як постачальника послуг у сфері криптоактивів (CASP) у межах регламенту MiCA.

Якщо застосунок таргетує країни, що входять до спеціального списку Google, потрібно дотримуватися місцевих ліцензійних вимог. Наприклад:

* Велика Британія - реєстрація в Управлінні з фінансового регулювання та нагляду;

* Канада - реєстрація у Центрі аналізу фінансових операцій та звітів Канади;

* Японія - офіційна реєстрація в Агентстві фінансових послуг;

* Південна Корея - звіт постачальника послуг у сфері віртуальних активів (VASP) у Корейській фінансовій розвідувальній службі;

* ОАЕ - ліцензія від Управління з регулювання фінансових послуг, Управління з регулювання віртуальних активів або Управління з регулювання фінансових послуг Дубая;

* Бахрейн - дозвіл від Центробанку;

* Швейцарія - ліцензія Органу нагляду за фінансовими ринками;

* Гонконг - ліцензії типу 1 та 7 від Комісії з цінних паперів та фʼючерсів;

* Таїланд - ліцензія від Комісія з цінних паперів та бірж;

* Південна Африка - реєстрація в Органі з регулювання поведінки у фінансовому секторі;

* Інші країни - подібні регуляторні вимоги.

Деякі країни отримали перехідний період: у Франції діють тимчасові правила до 30 червня 2026 року, у Німеччині - до 30 грудня 2025 року, після чого прийматимуться лише MiCA-ліцензії.

Якщо цільовий регіон не входить до переліку, розробник може продовжити публікацію застосунків, але повинен виконувати місцеві законодавчі вимоги та на запит Google надавати підтвердження відповідності.

Нові правила стосуються лише кастодіальних гаманців і криптобірж. Некостодіальні гаманці не підпадають під ці обмеження.

Google також пообіцяв оновити довідковий центр, «щоб уникнути плутанини» щодо нових вимог.