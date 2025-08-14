Європейські ринки акцій переважно помірно зростають

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно підвищуються в четвер, за винятком британського індикатора.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:44 EET піднявся на 0,29% - до 552,46 пункту.

Німецький DAX додає 0,47%, французький CAC 40 - 0,36%, італійський FTSE MIB - 0,8%, іспанський IBEX 35 - 0,75%. Британський FTSE 100 знижується на 0,03%.

Інвестори вивчають європейські статдані, новини та звітності компаній, а також чекають на зустріч президентів США і РФ, що має відбутися в п'ятницю.

Крім того, підтримку настроям на ринку продовжують надавати очікування швидкого пом'якшення грошово-кредитної політики центробанком США. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ринок тепер оцінює ймовірність того, що Федрезерв знизить ставку на засіданні у вересні, майже в 100%.

Американський президент заявив у середу, що РФ очікують наслідки, якщо за підсумками переговорів на Алясці вона не висловить готовність припинити бойові дії. При цьому Трамп відмовився уточнити, про які саме наслідки може йтися.

Раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент сказав, що Вашингтон може використовувати санкції і вторинні мита, якщо саміт виявиться безрезультатним.

Економіка Великої Британії у другому кварталі 2025 року зросла на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями, за попередніми даними Національного статистичного управління (ONS). Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували підйому на 0,1%. Зростання ВВП у річному порівнянні становило 1,2%.

Оцінку зростання ВВП єврозони було залишено без змін. Економіка єврозони у квітні-червні збільшилася на 0,1% порівняно з першим кварталом, ідеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив переглянуті дані. У річному вираженні ВВП єврозони зріс на 1,4%.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, в липні збільшилися на 0,9% у річному вираженні, згідно з остаточними даними Національного статистичного управління Insee. Показник залишився на рівні попереднього місяця і збігся з прогнозом аналітиків. У помісячному порівнянні зростання цін у червні сповільнилося до 0,3% з 0,4% у червні.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції британського страховика Admiral Group (+6,2%), тоді як найбільше зниження демонструє шведський розробник відеоігор Embracer Group, який втрачає 22,6% капіталізації на звітності, що розчаровує.

Помітно дорожчають папери страховика Talanx AG (на 5,8%), девелоперів TAG Immobilien і LEG Immobilien - на 5,4% і 4,9% відповідно.

Страхова компанія Aviva збільшує капіталізацію на 3,9% після публікації сильних квартальних результатів.

Акції ThyssenKrupp падають у ціні на 7,5%. Німецька промислова група в третьому кварталі 2024-2025 фінроку збільшила чистий збиток у понад п'ять разів, погіршила річний прогноз на тлі ослаблення попиту на її продукцію після запровадження мит на імпорт у США.

Ринкова вартість німецької енергетичної RWE скорочується на 3,1%, а данської пивоварної Carlsberg - на 5,9%. Звітність компаній не виправдала очікувань ринку.

У Франкфурті в лідерах зростання перебувають акції Vonovia, Rheinmetall і MTU Aero Engines, що дорожчають на 2-3,8%. У Парижі папери Thales, ArcelorMittal і Airbus SE піднімаються в ціні на 1,5-1,9%.