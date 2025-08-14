Фінансові новини
- |
- 14.08.25
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Європейські ринки акцій переважно помірно зростають
13:33 14.08.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно підвищуються в четвер, за винятком британського індикатора.
Індекс Stoxx Europe 600 до 12:44 EET піднявся на 0,29% - до 552,46 пункту.
Німецький DAX додає 0,47%, французький CAC 40 - 0,36%, італійський FTSE MIB - 0,8%, іспанський IBEX 35 - 0,75%. Британський FTSE 100 знижується на 0,03%.
Інвестори вивчають європейські статдані, новини та звітності компаній, а також чекають на зустріч президентів США і РФ, що має відбутися в п'ятницю.
Крім того, підтримку настроям на ринку продовжують надавати очікування швидкого пом'якшення грошово-кредитної політики центробанком США. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ринок тепер оцінює ймовірність того, що Федрезерв знизить ставку на засіданні у вересні, майже в 100%.
Американський президент заявив у середу, що РФ очікують наслідки, якщо за підсумками переговорів на Алясці вона не висловить готовність припинити бойові дії. При цьому Трамп відмовився уточнити, про які саме наслідки може йтися.
Раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент сказав, що Вашингтон може використовувати санкції і вторинні мита, якщо саміт виявиться безрезультатним.
Економіка Великої Британії у другому кварталі 2025 року зросла на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями, за попередніми даними Національного статистичного управління (ONS). Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували підйому на 0,1%. Зростання ВВП у річному порівнянні становило 1,2%.
Оцінку зростання ВВП єврозони було залишено без змін. Економіка єврозони у квітні-червні збільшилася на 0,1% порівняно з першим кварталом, ідеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив переглянуті дані. У річному вираженні ВВП єврозони зріс на 1,4%.
Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, в липні збільшилися на 0,9% у річному вираженні, згідно з остаточними даними Національного статистичного управління Insee. Показник залишився на рівні попереднього місяця і збігся з прогнозом аналітиків. У помісячному порівнянні зростання цін у червні сповільнилося до 0,3% з 0,4% у червні.
Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції британського страховика Admiral Group (+6,2%), тоді як найбільше зниження демонструє шведський розробник відеоігор Embracer Group, який втрачає 22,6% капіталізації на звітності, що розчаровує.
Помітно дорожчають папери страховика Talanx AG (на 5,8%), девелоперів TAG Immobilien і LEG Immobilien - на 5,4% і 4,9% відповідно.
Страхова компанія Aviva збільшує капіталізацію на 3,9% після публікації сильних квартальних результатів.
Акції ThyssenKrupp падають у ціні на 7,5%. Німецька промислова група в третьому кварталі 2024-2025 фінроку збільшила чистий збиток у понад п'ять разів, погіршила річний прогноз на тлі ослаблення попиту на її продукцію після запровадження мит на імпорт у США.
Ринкова вартість німецької енергетичної RWE скорочується на 3,1%, а данської пивоварної Carlsberg - на 5,9%. Звітність компаній не виправдала очікувань ринку.
У Франкфурті в лідерах зростання перебувають акції Vonovia, Rheinmetall і MTU Aero Engines, що дорожчають на 2-3,8%. У Парижі папери Thales, ArcelorMittal і Airbus SE піднімаються в ціні на 1,5-1,9%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
|Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Європейські ринки акцій переважно помірно зростають
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4765 грн/$1
|Голова «Райффайзен Банку» йде з посади. Він очолював фінустанову останні 5 років
|Ціни на золото зростають на тлі сподівань на зниження ставок ФРС
|Акції Азії: Австралія досягла нового рекорду завдяки банкам. Nikkei відступив від піку
|Долар бореться, оскільки зростають бети на зниження ставок ФРС
Бізнес
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень
|В армії США тестують лазерну систему супутникового зв’язку Starshield від SpaceX
|В клавіатуру Gboard додали функцію перегляду паролів та платіжних даних
|У США можуть запустити надзвукові комерційні польоти у 2027 році
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію