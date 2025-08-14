Фінансові новини
- |
- 14.08.25
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4765 грн/$1
12:38 14.08.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 14 серпня 2025 року.
|Показник
|13.08.2025
|14.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5140
|41.4765
|-0.09
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 14 серпня - 41,5149 грн.
|
|
