S&P 500 і Nasdaq досягли нових рекордних значень на закритті на тлі сподівань на зниження ставок

Індекси S&P 500 і Nasdaq у середу другий день поспіль досягли нових рекордних значень на тлі сподівань, що Федеральний резерв наближається до циклу пом'якшення монетарної політики.

Однак ринок відреагував на слабкість деяких технологічних акцій після значного зростання попереднього дня.

Ознаки того, що американські мита на імпорт не повністю відбилися на споживчих цінах, стали полегшенням для інвесторів цього тижня, які намагаються зрозуміти вплив торговельної невизначеності на економіку.

Деякі великі технологічні акції, включаючи Nvidia, Alphabet і Microsoft - серед так званих акцій «Великої сімки» - закрилися з пониженням, оскільки інвестори шукали нові фактори зростання.

«Оцінки завищені. Однак я вважаю, що в кінцевому підсумку ключовим фактором буде прибуток, і саме це ми зараз спостерігаємо», - сказала Кетрін Бордлмей, співголова відділу управління клієнтським портфелем, фундаментальні акції в Goldman Sachs Asset Management.

Вона зазначила, що розкид прибутковості акцій у США знаходиться на одному з найвищих рівнів за останні 30 років.

Акції Apple подорожчали на 1,6% після того, як Bloomberg News повідомило, що компанія планує розширити свою діяльність у сфері роботів на базі штучного інтелекту, систем безпеки для дому та смарт-дисплеїв.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 463,66 пункти, або 1,04%, до 44 922,27, індекс S&P 500 зріс на 20,82 пункти, або 0,32%, до 6 466,58, а індекс Nasdaq Composite зріс на 31,24 пункти, або 0,14%, до 21 713,14.

Індекс Russell 2000, який відстежує чутливі до процентних ставок компанії з малою капіталізацією, зріс майже на 2% і досяг шестимісячного максимуму.

За даними FedWatch Tool від CME, трейдери зараз повністю враховують зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів. Останнє зниження вартості позик центральним банком відбулося в грудні.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив у середу, що, на його думку, можливе агресивне зниження на піввідсотка, з огляду на останні слабкі показники зайнятості.

Інвестори також звернули увагу на інші сектори після недавнього зростання американських акцій, спричиненого технологічним сектором, яке підняло оцінку S&P 500 вище довгострокових середніх показників.

Акції компаній сектора охорони здоров'я, які протягом більшої частини року зазнавали падіння, зросли на 1,6% і увійшли до числа провідних секторів серед 11 секторів S&P 500.

Президент Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі заявив у середу, що центральний банк США намагається зрозуміти, чи призведуть мита до тимчасового чи більш тривалого зростання інфляції, що вплине на його рішення про зниження процентних ставок.

CoreWeave, яка підтримується Nvidia, впала майже на 21% після того, як оператор центрів обробки даних штучного інтелекту повідомив про більший, ніж очікувалося, квартальний чистий збиток.

Paramount Skydance підскочила на 36,7%, оскільки компанія отримала ексклюзивні права на трансляцію Ultimate Fighting Championship на сім років.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 4,05 до 1. На NYSE було зафіксовано 630 нових максимумів і 56 нових мінімумів.

На Nasdaq кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,53 до 1.

S&P 500 зафіксував 40 нових 52-тижневих максимумів і 2 нових мінімуми, а Nasdaq Composite - 149 нових максимумів і 69 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 16,9 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,3 млрд акцій за попередні 20 сесій.