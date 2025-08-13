Долар США дешевшає до основних світових валют на зростаннях очікувань зниження ставки ФРС

Долар США дешевшає до основних світових валют на торгах у середу на тлі зростання очікувань зниження базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС).

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,37%, ширший WSJ Dollar Index - 0,33%.

Статдані, опубліковані напередодні, показали, що інфляція в США в липні не змінилася порівняно з попереднім місяцем, тоді як експерти очікували її прискорення. Споживчі ціни (індекс CPI) збільшилися на 2,7% у річному вираженні. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав їх підвищення на 2,8%.

Інфляція в США в липні "була дещо вищою, ніж минулими місяцями, але нижчою, ніж багато хто очікував", зазначає головний інвестиційний директор напряму активів з фіксованою прибутковістю BlackRock Рік Рідер. "У зв'язку з цим ми очікуємо, що ФРС відновить зниження ставки у вересні, причому є підстави для її зменшення одразу на 50 б.п.", - каже експерт.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в інтерв'ю Fox Business, що Федрезерву, на його думку, слід розглянути зниження ставки на 50 б.п. у вересні. Він зазначив, що американський ЦБ, можливо, опустив би ставку вже в червні та липні, якби мав у своєму розпорядженні вірні дані з ринку праці.

З точки зору Бессента, ставка ФРС наразі має бути на 150-175 б.п. нижчою за поточний рівень, що становить 4,25-4,5% річних.

Як повідомлялося, міністерство праці 1 серпня різко переглянуло в бік зниження дані про кількість робочих місць у США за травень і червень.

До наступного засідання ФРС щодо ставки (16-17 вересня) буде опубліковано низку важливих статпоказників, які можуть вплинути на рішення американського ЦБ за ставкою, включно з даними про безробіття і динаміку споживчих цін за серпень.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення Федрезервом на майбутньому засіданні наразі оцінюється ринком у 96,2%.

Пара євро/долар за даними на 15:00 EET у середу торгується на рівні $1,1721 порівняно з $1,1676 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара піднявся до $1,3577 проти $1,3499 за підсумками торгів у вівторок.

Вартість американської валюти до єни знизилася до 147,3 єни з 147,84 єни на закриття попередніх торгів. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1775 юаня порівняно з 7,1854 юаня напередодні.