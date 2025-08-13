Європейські індекси зростають у сподіванні на зниження ставки ФРС

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у середу на тлі посилення очікувань швидкого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС).

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:29 EET піднявся на 0,39% - до 550,05 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додає 0,14%, німецький DAX - 0,7%, французький CAC 40 - 0,37%, італійський FTSE MIB - 0,46%, іспанський IBEX 35 - 0,85%.

Напередодні стало відомо, що споживчі ціни (індекс CPI) у США в липні збільшилися на 2,7% у річному вираженні, як і в червні. При цьому аналітики очікували прискорення до 2,8%.

Тепер ринок оцінює ймовірність зниження ключової ставки Федрезерву на вересневому засіданні приблизно в 90%.

Додатковий тиск на Федрезерв чинить президент США Дональд Трамп, який напередодні вкотре закликав главу ЦБ Джерома Пауелла знизити процентні ставки. Також президент сказав, що "подумує про великий позов проти Пауелла через його жахливу і вкрай некомпетентну роботу" з управління масштабним ремонтом будівель ФРС.

Тим часом у середу стало відомо, що споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, в липні збільшилися на 1,8% відносно того ж місяця минулого року. Це була остаточна оцінка, яка підтвердила попередні дані.

В Іспанії інфляція прискорилася до 2,7% з червневих 2,3%, збігшись з очікуваннями ринку.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції ірландського виробника продуктів харчування Glanbia, що дорожчають на 13% завдяки сильній квартальній звітності та поліпшенню річного прогнозу.

Тим часом найрізкіший спад у зведеному європейському індексі демонструють папери шведського розробника програмного забезпечення для казино Evolution Gaming, що дешевшають на 11% на повідомленнях, що компанія вела бізнес у країнах, які підпадають під американські санкції або заборонили азартні онлайн-ігри.

Акції Vestas Wind Systems дешевшають на 1,5%. Найбільший світовий виробник вітрогенераторів відзвітував про повернення до операційного прибутку в другому кварталі, однак показник виявився гіршим за прогнози ринку. Також компанія підтвердила річні прогнози, які, зокрема, передбачають річну виручку в розмірі 18-20 млрд євро проти 17,3 млрд євро роком раніше.

Ціна паперів TUI AG підскочила на 5%. Провідний європейський туроператор відзвітував про кращі, ніж очікувалося, прибутки і виручку в минулому кварталі та поліпшив річні прогнози.

Ринкова вартість Persimmon Plc знижується на 3,1%, хоча британський забудовник спрогнозував продаж 11-11,5 тис. будинків у 2025 році і близько 12 тис. у 2026 році порівняно з 10,664 тис. у 2024 році.

Капіталізація E.ON SE піднімається на 1%. Німецький енергетичний концерн зафіксував 10-відсоткове зростання скоригованого прибутку в першому півріччі 2025 року, хоча скоротив чистий прибуток більш ніж удвічі.

У Франкфурті в лідерах зростання перебувають акції Rheinmetall, Zalando і Bayer AG, що дорожчають більш ніж на 2%. У Парижі папери EssilorLuxottica, LVMH, Thales і Kering піднімаються в ціні більш ніж на 1%.