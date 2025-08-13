Фінансові новини
13.08.25
18:16
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5140 грн/$1
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 13 серпня 2025 року.
|Показник
|12.08.2025
|12.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3970
|41.5140
|0.3
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 13 серпня - 41,4268 грн.
