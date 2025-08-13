Фінансові новини
13.08.25
10:30
Золото дорожчає на тлі слабких даних з США, що тиснуть на долар і підживлюють бети на зниження процентної ставки
08:50 13.08.2025 |
У середу золото трохи подорожчало на тлі ослаблення долара після того, як помірні дані про інфляцію в США підкріпили бети на зниження процентної ставки у вересні, а інвестори очікують на переговори між США і Росією щодо війни в Україні, які відбудуться цього тижня.
О 06:47 EET cпотове золото подорожчало на 0,2% до 3351,46 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні залишалися стабільними на рівні 3399,60 долара.
«Падіння долара США дозволило золоту трохи підскочити в ціні, і дорогоцінний метал коливався навколо рівня 3350 доларів напередодні зустрічі Трампа і Путіна в п'ятницю», - сказав Тім Уотер, головний аналітик ринку в KCM Trade.
«Якщо зустріч на Алясці не вирішить нічого, а війна в Україні триватиме, золото може знову піднятися до 3400 доларів».
Саміт між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним «є для президента вправою в слуханні», заявили у вівторок у Білому домі, пом'якшивши очікування щодо швидкої угоди про припинення вогню між Росією та Україною.
Дані, опубліковані у вівторок, показали, що індекс споживчих цін (ІСЦ) у США в липні зріс на 0,2% після зростання на 0,3% у червні. У річному вимірі ІСЦ зріс на 2,7%.
Індекс долара продовжив падіння, що зробило активи, номіновані в доларах, більш доступними для власників інших валют.
Ринки оцінюють ймовірність зниження ставки Федерального резерву у вересні приблизно в 90%, причому до кінця року очікується щонайменше ще одне зниження. Золото, яке не приносить доходу, демонструє хороші результати в умовах низьких процентних ставок.
Зменшуючи торговельні напруження на ринку, США і Китай продовжили митне перемир'я ще на 90 днів, відклавши введення тризначних мит на товари один одного.
Інвестори зараз очікують на оприлюднення нових економічних даних США, які мають з'явитися наприкінці цього тижня, зокрема індексу цін виробників, щотижневих даних про кількість заяв на допомогу з безробіття та даних про роздрібний продаж.
У той же час, спотове срібло подорожчало на 0,8% до 38,17 долара за унцію, платина подешевшала на 0,1% до 1335,82 долара, а паладій залишився на рівні 1129,37 долара.
