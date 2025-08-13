Мінфін на аукціонах ОВДП 12 серпня залучив до держбюджету 8,2 млрд грн

Міністерство фінансів України 12 серпня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,2 млрд грн в еквіваленті.
"Державний бюджет України отримав додатково 8,2 млрд грн 12 серпня завдяки розміщенню державних облігацій. Це вже другий аукціон у серпні, а загальний обсяг залучених коштів за місяць сягнув 26,4 млрд грн в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 2,3 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 314 млн грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року, 531 млн грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року та 5,1 млрд грн під 14,96% з погашенням через 4 роки.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|103*
|104
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000236624
|Дорозміщення
UA4000236228
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 12.08.2025
| 12.08.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 13.08.2025
| 13.08.2025
| Дата оплати відсотків
| 15.10.2025
| 10.09.2025
| Дата оплати відсотків
| 15.04.2026
| 11.03.2026
| Дата оплати відсотків
| 14.10.2026
| 09.09.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 10.03.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 81.75
| 85.50
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.35
| 17.10
|Термін обігу (днів)
| 427
| 574
| Дата погашення
| 14.10.2026
| 10.03.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 2 158 739 000
| 292 573 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 2 158 739 000
| 292 573 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 2 684 703 000
| 6 190 916 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 24
| 12
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 24
| 12
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.35
| 17.10
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.30
| 17.00
| Встановлена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| Середньозважена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
|Надходження до бюджету
| 2 272 550 306.04
| 313 608 509.53
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|105
|106
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000236475
|Дорозміщення
UA4000236632
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 12.08.2025
| 12.08.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 13.08.2025
| 13.08.2025
| Дата оплати відсотків
| 01.10.2025
| 31.12.2025
| Дата оплати відсотків
| 01.04.2026
| 01.07.2026
| Дата оплати відсотків
| 30.09.2026
| 30.12.2026
| Дата оплати відсотків
| 31.03.2027
| 30.06.2027
| Дата оплати відсотків
| 29.09.2027
| 29.12.2027
| Дата оплати відсотків
| 29.03.2028
| 28.06.2028
| Дата оплати відсотків
| 27.09.2028
| 27.12.2028
| Дата оплати відсотків
|
| 27.06.2029
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 88.85
| 74.20
| Номінальний рівень дохідності, %
| 17.77
| 14.84
|Термін обігу (днів)
| 1 141
| 1 414
| Дата погашення
| 27.09.2028
| 27.06.2029
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 499 479 000
| 6 540 000 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 499 479 000
| 5 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 4 678 887 000
| 15 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 20
| 24
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 20
| 18
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.80
| 15.50
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.70
| 14.80
| Встановлена дохідність, %
| 17.80
| 15.00
| Середньозважена дохідність, %
| 17.80
| 14.96
|Надходження до бюджету
| 531 188 660.01
| 5 065 954 900.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України