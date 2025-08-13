Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін на аукціонах ОВДП 12 серпня залучив до держбюджету 8,2 млрд грн

22:53 12.08.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 12 серпня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,2 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Державний бюджет України отримав додатково 8,2 млрд грн 12 серпня завдяки розміщенню державних облігацій. Це вже другий аукціон у серпні, а загальний обсяг залучених коштів за місяць сягнув 26,4 млрд грн в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 2,3 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 314 млн грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року, 531 млн грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року та 5,1 млрд грн під 14,96% з погашенням через 4 роки.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону103*104
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000236624		Дорозміщення
UA4000236228
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 12.08.2025 12.08.2025
Дата оплати за придбані облігації 13.08.2025 13.08.2025
Дата оплати відсотків 15.10.2025 10.09.2025
Дата оплати відсотків 15.04.2026 11.03.2026
Дата оплати відсотків 14.10.2026 09.09.2026
Дата оплати відсотків  10.03.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50
Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10
Термін обігу (днів) 427 574
Дата погашення 14.10.2026 10.03.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 158 739 000 292 573 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 158 739 000 292 573 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 2 684 703 000 6 190 916 000
Кількість поданих заявок, шт. 24 12
Кількість задоволених заявок, шт. 24 12
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10
Надходження до бюджету 2 272 550 306.04 313 608 509.53

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону105106
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000236475		Дорозміщення
UA4000236632
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 12.08.2025 12.08.2025
Дата оплати за придбані облігації 13.08.2025 13.08.2025
Дата оплати відсотків 01.10.2025 31.12.2025
Дата оплати відсотків 01.04.2026 01.07.2026
Дата оплати відсотків 30.09.2026 30.12.2026
Дата оплати відсотків 31.03.2027 30.06.2027
Дата оплати відсотків 29.09.2027 29.12.2027
Дата оплати відсотків 29.03.2028 28.06.2028
Дата оплати відсотків 27.09.2028 27.12.2028
Дата оплати відсотків  27.06.2029
Розмір купонного платежу на одну облігацію 88.85 74.20
Номінальний рівень дохідності, % 17.77 14.84
Термін обігу (днів) 1 141 1 414
Дата погашення 27.09.2028 27.06.2029
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 499 479 000 6 540 000 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 499 479 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 4 678 887 000 15 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 20 24
Кількість задоволених заявок, шт. 20 18
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 15.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 14.80
Встановлена дохідність, % 17.80 15.00
Середньозважена дохідність, % 17.80 14.96
Надходження до бюджету 531 188 660.01 5 065 954 900.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

