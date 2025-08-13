Прибутковість держбондів США знижується на даних про інфляцію, долар дешевшає

Прибутковість державних облігацій США помірно знижується у вівторок на даних про липневу інфляцію, що виявилася слабкішою за прогнози.

При цьому ф'ючерси на американські індекси зростають, золото помірно дешевшає, а долар опускається до основних світових валют.

Споживчі ціни (індекс CPI) у США в липні зросли на 2,7% відносно того ж місяця минулого року, як і в червні, повідомило міністерство праці країни. Аналітики в середньому прогнозували прискорення інфляції до 2,8%.

Тим часом споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця зросли на 0,3% порівняно з червнем і на 3,1% у річному вираженні, причому в річному обчисленні зростання виявилося максимальним за п'ять місяців. Експерти прогнозували підвищення на 0,3% і 3% відповідно. У червні підйом становив 0,2% і 2,9%.

Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції американського ЦБ становить 2%. Наступне засідання ФРС відбудеться 16-17 вересня.

"Інфляція прискорюється, але не так сильно, як багато хто побоювався, - написала Еллен Центнер із Morgan Stanley Wealth Management. - У короткостроковій перспективі учасників ринку, ймовірно, потішать ці цифри, тому що вони нададуть змогу Федрезерву сфокусуватися на слабкості ринку праці та розглянути зниження ставки на вересневому засіданні. У більш довгостроковій перспективі зростання цін, найімовірніше, ще не закінчилося, тому що тарифи продовжують впливати на реальний сектор економіки".

Прибутковість 10-річних US Treasuries знизилася після публікації даних приблизно на 1 базисний пункт (б.п.), становило 4,282%.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує курс долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,13%.

Пара євро/долар за даними на 16:17 кв торгується на рівні $1,1641 порівняно з $1,1617 на закриття ринку у вівторок, євро додає 0,2%. Курс фунта до долара підвищився на 0,4%, до $1,3489.

Тим часом ф'ючерси на основні фондові індекси США зростають приблизно на 0,4%.

Котирування грудневих контрактів на золото на нью-йоркській біржі Comex знизилися на 0,3% - до $3395,5 за унцію.