Європейські індекси зростають завдяки відтермінуванню введення мит США щодо КНР

Більшість фондових індексів найбільших країн Західної Європи підвищується у вівторок на новині про перенесення термінів введення мит на імпорт китайських товарів у США ще на 90 днів.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:23 EET піднявся на 0,23% - до 548,01 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додає 0,33%, французький CAC 40 - 0,31%, італійський FTSE MIB - 0,53%, іспанський IBEX 35 - 0,4%. Німецький DAX втрачає 0,18%.

Президент США Дональд Трамп своїм указом відклав набуття чинності підвищених мит щодо імпорту з КНР до 10 листопада. Термін попередньої 90-денної відстрочки спливав у вівторок.

У тексті указу пояснюється, що продовження відтермінування стало можливим завдяки тому, що на переговорах із Китаєм, "КНР продовжує вживати значних заходів щодо виправлення невзаємних торговельних угод і вирішення проблем Сполучених Штатів, пов'язаних із питаннями економіки та національної безпеки".

Китай, зі свого боку, ухвалив рішення про припинення на три місяці заходів експортного контролю для 28 американських компаній відповідно до домовленостей, досягнутих на торгових переговорах між двома країнами, повідомило міністерство комерції КНР.

Серпневий індекс економічних очікувань інвесторів і аналітиків на найближчі шість місяців у єврозоні, який розраховує дослідницький інститут ZEW, опустився до 25,1 пункту з 36,1 пункту місяцем раніше. У Німеччині аналогічний індикатор у серпні впав до 34,7 пункту з 52,7 пункту в липні.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції інжинірингової компанії Spirax Group, що дорожчають на 13% на тлі сильної корпоративної звітності.

Тим часом найрізкіший спад у зведеному європейському індексі демонструють папери британського забудовника Derwent London, що дешевшають на 4,5% на новинах про звільнення виконавчого директора Найджела Джорджа в березні наступного року.

Акції UBS дешевшають на 1,9%. Goldman Sachs повідомив, що неназваний інвестор має намір продати 16 млн акцій швейцарського банку, або близько 0,5% акціонерного капіталу.

Ціна паперів постачальника обладнання для фармацевтичної галузі Sartorius зросла на 5,6% після того, як аналітики Jefferies поліпшили рекомендацію для них до "купувати" з "тримати".

Ринкова вартість Vestas Wind Systems підскочила на 4,3%. Найбільший світовий виробник вітрогенераторів повідомив про низку замовлень для великих американських проєктів.

Капіталізація Hannover Re знижується на 2,8%, хоча німецька перестрахувальна компанія наростила чистий прибуток у другому кварталі на 38,2% у річному вираженні, однак зростання операційного прибутку виявилося трохи слабкішим за прогнози ринку.

У Франкфурті в лідерах зростання перебувають акції Siemens Energy, що дорожчають на 2,8%, тоді як котирування паперів SAP SE падають на 2,7%.

У Парижі папери Dassault Systems і Capgemini знижуються в ціні більш ніж на 1%, Schneider Electric і Stellantis - дорожчають більш ніж на 1,2%.

