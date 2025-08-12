Фінансові новини
12.08.25
- 13:28
- RSS
- мапа сайту
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3970 грн/$1
12:42 12.08.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 12 серпня 2025 року.
|Показник
|11.08.2025
|12.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4463
|41.3970
|-0.12
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 11 серпня - 41,3895 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
міжбанк, курс валют, курс долара
