- 12.08.25
01:38
RSS
За тиждень бізнес отримав мільярд гривень доступних кредитів
Минулого тижня бізнес залучив 556 кредитів на суму понад 1 млрд грн пільгових кредитів, а від початку року він отримав понад 52 млрд грн, це 17,2 тис. кредитів.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
"Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі. Значна частина з них працює у зонах високого воєнного ризику", - говориться у повідомленні.
Від початку 2025 року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямами:
* 14,6 млрд грн - на переробку;
* 13,6 млрд грн - інвестиційні кредити;
* 12,1 млрд грн - на кредитування у зоні високого воєнного ризику.
Загалом від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 121,6 тис. кредитів на суму понад 418 млрд грн, з них 86,8 тис. кредитів на суму 328,5 млрд грн - від початку воєнного стану.
Найбільші обсяги кредитування за програмою від її старту припадають на м. Київ, Львівську, Дніпропетровську, Київську та Харківську області.
Програма "Доступні кредити 5-7-9 %" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. У програмі беруть участь 46 уповноважених банків.
