Долар США слабо зміцнюється до основних світових валют

Долар США слабко зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на дані про динаміку споживчих цін і цін виробників у США за липень, які будуть оприлюднені у вівторок і в четвер відповідно. Ці дані вийдуть незадовго до початку щорічного економічного симпозіуму в Джексон-Хоулі (21-23 серпня), де традиційно збираються глави провідних світових ЦБ, і допоможуть задати тон для вересневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

"Вся увага буде спрямована на те, якою мірою американські мита на імпорт вплинули на товарну інфляцію", - зазначає аналітик Pepperstone Кріс Вестон, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Інвестори також намагатимуться оцінити, чи може цей фактор ще сильніше проявитися в серпневих даних про динаміку споживчих цін у США, каже експерт.

Минулого тижня DXY втратив 1% на тлі зростання очікувань щодо зниження базової процентної ставки Федрезервом у зв'язку з сигналами ослаблення економічної активності в США. Американський президент Дональд Трамп обрав Стівена Мірана, який очолює раду економічних консультантів Білого дому, як кандидата на вакантну посаду в раді керівників американського ЦБ. Міран жорстко критикував політику ФРС і, ймовірно, просуватиме зниження ставки, зазначають експерти.

До теперішнього часу, однак, незрозуміло, чи встигне Міран увійти до ради керівників Федрезерву до наступного засідання (16-17 вересня), з огляду на те, що його кандидатура має отримати схвалення Сенату, а законодавці перебувають у відпустці до вересня.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення американським ЦБ у вересні наразі оцінюється ринком у 86,5%.

Пара євро/долар за даними на 14:45 EET у понеділок торгується на рівні $1,1633 порівняно з $1,1643 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,3432 проти $1,3451 за підсумками торгів у п'ятницю. Дані щодо британського ринку праці, які вийдуть у вівторок, можуть виявитися слабкішими за прогнози, однак це навряд чи серйозно позначиться на курсі фунта, зазначає аналітик ING Франческо Песоле.

За його словами, дані про зайнятість можуть бути переглянуті, як це було минулими місяцями. Крім того, Банк Англії минулого тижня дав зрозуміти, що спокійно ставиться до ослаблення активності на ринку праці, каже Песоле.

Курс долара до єни збільшилася до 147,88 єни з 147,73 єни на закриття попередніх торгів. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1923 юаня порівняно з 7,1886 юаня за підсумками сесії в п'ятницю.