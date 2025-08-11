Європейські фондові індекси переважно знижуються, за винятком британського

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно знижуються в понеділок, виняток становить британський індикатор.

Інвестори продовжують стежити за ситуацією у сфері світової торгівлі, очікуючи продовження відтермінування введення додаткових взаємних мит США і Китаю, що завершується 12 серпня.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:00 к. ч. опустився на 0,06%, до 546,73 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,22%. Німецький DAX втрачає 0,43%, французький CAC 40 - 0,32%, італійський FTSE MIB - 0,16%, іспанський IBEX 35 - 0,63%.

На тлі очікувань, пов'язаних із майбутніми переговорами президентів США і РФ, дешевшають акції європейських оборонних компаній, зокрема Rheinmetall - на 5,2%, Renk - на 4,3%, Saab - на 2,8%, BAE Systems - на 2,2%, QinetiQ - на 2%, Hensoldt - на 1,8%, Leonardo - на 1,7%, Thales - на 1,6%.

Папери Thyssenkrupp, що виробляє кораблі та підводні човни, а також електроніку для флоту, опускаються в ціні на 1,6%. Її акціонери в п'ятницю схвалили виділення оборонного підрозділу Marine Systems (TKMS). Як повідомляється в пресрелізі, акціонери за кожну наявну у них акцію Thyssenkrupp отримають по 1 акції нової компанії. У Thyssenkrupp залишиться 51%-ва частка.

Слідом за зниженням цін на нафту скорочується ринкова вартість нафтогазовидобувних компаній. Shell втрачає 0,5%, BP Plc - 0,4%, Equinor - 1,6%, TotalEnergies - 0,2%.

Серед лідерів зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 - бельгійський виробник печива і снеків Lotus Bakeries (+3,3%), датський Sydbank (+2,9%) та італійська фармкомпанія Recordati (+2,6%). Ринкова вартість Telecom Italia підвищується на 2,4%, WPP Plc і Novartis - на 2,2%.

Найбільше падіння у зведеному індексі демонструють котирування акцій данської Orsted A/S, які втрачають 27,6%. Найбільший у світі оператор вітропарків повідомив, що має намір залучити додатковий капітал у розмірі 60 млрд данських крон ($9,4 млрд).

Папери Frontline Plc дешевшають на 6,8%, Vestas Wind Systems - на 5,7%, Ocado Group - на 4,8%, Spectris - на 3,7%, EDP Renovaveis - на 3,4%, Plus500 і Teleperformance - на 3,2%.