Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські фондові індекси переважно знижуються, за винятком британського

12:48 11.08.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно знижуються в понеділок, виняток становить британський індикатор.

Інвестори продовжують стежити за ситуацією у сфері світової торгівлі, очікуючи продовження відтермінування введення додаткових взаємних мит США і Китаю, що завершується 12 серпня.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:00 к. ч. опустився на 0,06%, до 546,73 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,22%. Німецький DAX втрачає 0,43%, французький CAC 40 - 0,32%, італійський FTSE MIB - 0,16%, іспанський IBEX 35 - 0,63%.

На тлі очікувань, пов'язаних із майбутніми переговорами президентів США і РФ, дешевшають акції європейських оборонних компаній, зокрема Rheinmetall - на 5,2%, Renk - на 4,3%, Saab - на 2,8%, BAE Systems - на 2,2%, QinetiQ - на 2%, Hensoldt - на 1,8%, Leonardo - на 1,7%, Thales - на 1,6%.

Папери Thyssenkrupp, що виробляє кораблі та підводні човни, а також електроніку для флоту, опускаються в ціні на 1,6%. Її акціонери в п'ятницю схвалили виділення оборонного підрозділу Marine Systems (TKMS). Як повідомляється в пресрелізі, акціонери за кожну наявну у них акцію Thyssenkrupp отримають по 1 акції нової компанії. У Thyssenkrupp залишиться 51%-ва частка.

Слідом за зниженням цін на нафту скорочується ринкова вартість нафтогазовидобувних компаній. Shell втрачає 0,5%, BP Plc - 0,4%, Equinor - 1,6%, TotalEnergies - 0,2%.

Серед лідерів зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 - бельгійський виробник печива і снеків Lotus Bakeries (+3,3%), датський Sydbank (+2,9%) та італійська фармкомпанія Recordati (+2,6%). Ринкова вартість Telecom Italia підвищується на 2,4%, WPP Plc і Novartis - на 2,2%.

Найбільше падіння у зведеному індексі демонструють котирування акцій данської Orsted A/S, які втрачають 27,6%. Найбільший у світі оператор вітропарків повідомив, що має намір залучити додатковий капітал у розмірі 60 млрд данських крон ($9,4 млрд).

Папери Frontline Plc дешевшають на 6,8%, Vestas Wind Systems - на 5,7%, Ocado Group - на 4,8%, Spectris - на 3,7%, EDP Renovaveis - на 3,4%, Plus500 і Teleperformance - на 3,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес