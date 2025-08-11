Фінансові новини
- |
- 11.08.25
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4463 грн/$1
12:45 11.08.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 11 серпня 2025 року.
|Показник
|08.07.2025
|11.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4245
|41.4463
|0.05
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 11 серпня - 41,3895 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Кількість страховиків в Україні у липні-2025 скоротилась на одного, кількість банків не змінилася - НБУ
|Долар США слабо зміцнюється до основних світових валют
|Страховики-члени МТСБУ за 7 міс. збільшили збір платежів з ОСЦПВ у 2,3 раза, скоротили кількість договорів на 5,8%
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|FT: масова купівля біткоїнів бізнесами підвищує ризик бульбашки
|Європейські фондові індекси переважно знижуються, за винятком британського
Бізнес
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав
|Microsoft інтегрує GPT-5 у всі продукти Copilot з новим розумним режимом
|Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила «найсучаснішу в світі» модель ШІ — безплатно для всіх користувачів