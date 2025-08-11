НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4463 грн/$1

Кількість страхових компаній України у липні 2025 року скоротилась на одного і станом на кінець місяця на ринку працював 51 ризиковий страховик, 10 - зі страхування життя, а також ще один зі спеціальним статусом - "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА).