ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.08.25

За період, з 4 по 8 серпня Нацбанк продав на міжбанку 842,6 млн дол, що на 203 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 50 тис дол, що на 450 тис менше, аніж минулого тижня.